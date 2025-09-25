https://ria.ru/20250925/panteleev-2044393088.html

Тюменская область помогла инвестору при строительстве хаба "Монетки"

ТЮМЕНЬ, 25 сен – РИА Новости. В Тюмени открылся логистический комплекс "Монетка", местные власти оказали поддержку инвестору в подключении сетей водо- и электроснабжения, сообщил замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. "Логистический комплекс "Монетка" - это уже крупный бизнес. Год назад на этом месте ещё был котлован, а сейчас современный распределительный центр с объемом инвестиций более двух миллиардов рублей. Благодаря строительству комплекса сроки и путь доставки товаров сокращены в разы. Областные власти оказали поддержку инвестору в подключении инженерных сетей водоснабжения и электроснабжения", - сообщил Андрей Пантелеев в своем Telegram-канале. По словам Пантелеева, с открытием центра тюменские производители получили преимущества - снизили транспортные расходы и смогут расширить поставки в соседние области и северные округа. "Тюмень уже стала крупным логическим хабом. У нас работают распределительные центры Озон, X5 Group, Магнит, в скорой перспективе строительство центра Wildberries, на очереди вторая и третья площадка холодильно-терминального комплекса компании "Стройтек". Все это многомиллиардные вложения инвесторов с созданием сотен новых рабочих мест", - отметил Пантелеев. Логистический комплекс построен за полтора года, инвестор – компания "Элемент-Трейд". Комплекс рассчитан на обслуживание 700 магазинов, в нем уже создано 263 рабочих места, в перспективе — до 460. Ранее сеть все товары поставляла в Тюменскую область из распредцентра в Екатеринбурге, теперь сроки доставки продукции значительно сокращены, сообщается в Telegam-канале инвестиционной команды Тюменской области.

