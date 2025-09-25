Панама обвинила экстремистские группировки в использовании ИИ

https://ria.ru/20250925/panama-2044162838.html
ООН, 24 сен – РИА Новости. Экстремистские группировки используют технологии искусственного интеллекта (ИИ) в своей пропагандистской работе, вербовке последователей и для получения финансирования, заявил министр иностранных дел Панамы Хавьер Мартинес Ача в ходе заседания СБ ООН, посвященного теме ИИ. "Технология (ИИ – ред.) также используется экстремистскими группировками для пропаганды радикализма, вербовки и получения финансирования. Цифровые платформы и видеоигры применяются для выявления уязвимых лиц и распространения ненавистнической пропаганды автоматизированным и опасным образом", - заявил дипломат. Глава МИД Панамы отметил, что ИИ связан с распространением кибератак, оргпреступности и массового манипулирования личными данными, а также подчеркнул необходимость создания прочной нормативно-правовой базы для профилактики этих проблем и обеспечения международного сотрудничества в этой сфере.
