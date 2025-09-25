https://ria.ru/20250925/palestina-2044353569.html

Палестина хочет жить в мире в границах 1967 года, заявил Аббас

КАИР, 25 сен - РИА Новости. Палестина хочет жить в мире в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил палестинский президент Махмуд Аббас. "Мы хотим жить в мире в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал Аббас в ходе выступления в формате видеоконференции на Генассамблее ООН. Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой разрешила главе Палестинской администрации Махмуду Аббасу обратиться к ГА по видеосвязи. Госдеп США в августе сообщил, что ведомство в преддверии сессии ГА ООН отзывает визы или отказывает в них представителям Палестины, в том числе Аббасу. Согласно позиции РФ, урегулирование на Ближнем Востоке возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

