Рейтинг@Mail.ru
Палестина хочет жить в мире в границах 1967 года, заявил Аббас - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 25.09.2025 (обновлено: 17:50 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/palestina-2044353569.html
Палестина хочет жить в мире в границах 1967 года, заявил Аббас
Палестина хочет жить в мире в границах 1967 года, заявил Аббас - РИА Новости, 25.09.2025
Палестина хочет жить в мире в границах 1967 года, заявил Аббас
Палестина хочет жить в мире в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил палестинский президент Махмуд Аббас. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T17:15:00+03:00
2025-09-25T17:50:00+03:00
в мире
палестина
восточный иерусалим
сша
махмуд аббас
оон
генеральная ассамблея оон
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044371912_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_35c946a4b15b279a78cd4791a3ec45c1.jpg
КАИР, 25 сен - РИА Новости. Палестина хочет жить в мире в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил палестинский президент Махмуд Аббас. "Мы хотим жить в мире в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал Аббас в ходе выступления в формате видеоконференции на Генассамблее ООН. Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой разрешила главе Палестинской администрации Махмуду Аббасу обратиться к ГА по видеосвязи. Госдеп США в августе сообщил, что ведомство в преддверии сессии ГА ООН отзывает визы или отказывает в них представителям Палестины, в том числе Аббасу. Согласно позиции РФ, урегулирование на Ближнем Востоке возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250922/palestina-2043630497.html
палестина
восточный иерусалим
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044371912_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_e9e8d18c84f0c41e4c65988dd017f612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, восточный иерусалим, сша, махмуд аббас, оон, генеральная ассамблея оон, государственный департамент сша
В мире, Палестина, Восточный Иерусалим, США, Махмуд Аббас, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Государственный департамент США
Палестина хочет жить в мире в границах 1967 года, заявил Аббас

Аббас: Палестина желает мирно жить в границах 1967 года

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Палестины Махмуд Аббас обращается к Генеральной Ассамблее по видео в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2025
Президент Палестины Махмуд Аббас обращается к Генеральной Ассамблее по видео в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Палестины Махмуд Аббас обращается к Генеральной Ассамблее по видео в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 25 сен - РИА Новости. Палестина хочет жить в мире в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил палестинский президент Махмуд Аббас.
"Мы хотим жить в мире в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал Аббас в ходе выступления в формате видеоконференции на Генассамблее ООН.
Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой разрешила главе Палестинской администрации Махмуду Аббасу обратиться к ГА по видеосвязи. Госдеп США в августе сообщил, что ведомство в преддверии сессии ГА ООН отзывает визы или отказывает в них представителям Палестины, в том числе Аббасу.
Согласно позиции РФ, урегулирование на Ближнем Востоке возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас выступает по видеосвязи на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Будущее народов Палестины и Израиля кроется в мире, заявил Аббас
22 сентября, 23:32
 
В миреПалестинаВосточный ИерусалимСШАМахмуд АббасООНГенеральная Ассамблея ООНГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала