https://ria.ru/20250925/palestina-2044348154.html
Глава Палестины обвинил Израиль в целенаправленном подрыве соглашений
Глава Палестины обвинил Израиль в целенаправленном подрыве соглашений - РИА Новости, 25.09.2025
Глава Палестины обвинил Израиль в целенаправленном подрыве соглашений
Власти Израиля намеренно продолжают нарушать все соглашения, которые ими были ранее подписаны, и осознанно их подрывают, заявил президент Палестинской... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T17:04:00+03:00
2025-09-25T17:04:00+03:00
2025-09-25T18:00:00+03:00
в мире
израиль
махмуд аббас
палестинская национальная администрация
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044371912_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_35c946a4b15b279a78cd4791a3ec45c1.jpg
БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Власти Израиля намеренно продолжают нарушать все соглашения, которые ими были ранее подписаны, и осознанно их подрывают, заявил президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, выступая в режиме онлайн на Генассамблее ООН. "Израиль не выполняет соглашения, которые были им подписаны, и целенаправленно их подрывает", - сказал Аббас.
https://ria.ru/20250925/izrail-2044341291.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044371912_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_e9e8d18c84f0c41e4c65988dd017f612.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, махмуд аббас, палестинская национальная администрация, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Израиль, Махмуд Аббас, Палестинская национальная администрация, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Глава Палестины обвинил Израиль в целенаправленном подрыве соглашений
Аббас: Израиль намеренно нарушает подписанные раннее соглашения