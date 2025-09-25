https://ria.ru/20250925/ottsy-2044389898.html

Знак "Отцовская доблесть" в Приангарье вручат 15 многодетным отцам

ИРКУТСК, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение о награждении почетным знаком "Отцовская доблесть" 15 многодетных отцов региона, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. "Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение о поощрении почетным знаком "Отцовская доблесть". В 2025 году знак получат 15 многодетных отцов из 12 муниципальных образований региона", - говорится в сообщении. По словам Игоря Кобзева, глава семьи – это ее опора, пример для подражания. Конкурс призван способствовать повышению престижа многодетного отцовства и ответственного родительства. Поощрение почетным знаком производится при условиях, что представленные к награде многодетное отцы отличаются трудолюбием, творческим отношением к воспитанию детей, каждый отец представляет свое участие в жизни общества и свои гражданские позиции, вносит вклад в развитие родных мест и ведет пропаганду здорового образа жизни, дети получают достойное воспитание, а отношения родителей и детей строятся на основах самоуважения, взаимопомощи и любви. Определение многодетных отцов, награждаемых знаком "Отцовская доблесть", носит конкурсный характер и проводится на основании решения коллегии. В 2025 году на вручение знака претендовали 40 многодетных отцов. Почетный знак "Отцовская доблесть" был учрежден указом губернатора Иркутской области в сентябре 2022 года. С 2023 года им наградили 20 многодетных отцов. Награжденным почетным знаком "Отцовская доблесть" вручается удостоверение и предусмотрена единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей. Награждение победителей конкурса пройдет ко Дню отца, который отмечается 19 октября.

