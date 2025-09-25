https://ria.ru/20250925/oruzhie-2044253846.html

В Кремле поддержали инициативу Трампа об отказе от биологического оружия

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поддержал предложение американского лидера Дональда Трампа об отказе стран от разработки биологического оружия. РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поддержал предложение американского лидера Дональда Трампа об отказе стран от разработки биологического оружия."Сама по себе инициатива блестящая, и, конечно, ее в Москве поддерживают", - сказал он.Ранее Трамп предложил мировому сообществу нужно совсем отказаться от разработки биооружия. Он объяснил предложение тем, что последствия могут быть чрезвычайно серьезными.

