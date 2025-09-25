https://ria.ru/20250925/oruzhie-2044253846.html
В Кремле поддержали инициативу Трампа об отказе от биологического оружия
В Кремле поддержали инициативу Трампа об отказе от биологического оружия - РИА Новости, 25.09.2025
В Кремле поддержали инициативу Трампа об отказе от биологического оружия
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поддержал предложение американского лидера Дональда Трампа об отказе стран от разработки биологического оружия. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T12:13:00+03:00
2025-09-25T12:13:00+03:00
2025-09-25T12:51:00+03:00
москва
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043828675_0:0:2453:1380_1920x0_80_0_0_faa6185dbbffd191b009ef9ec8bfd8c0.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поддержал предложение американского лидера Дональда Трампа об отказе стран от разработки биологического оружия."Сама по себе инициатива блестящая, и, конечно, ее в Москве поддерживают", - сказал он.Ранее Трамп предложил мировому сообществу нужно совсем отказаться от разработки биооружия. Он объяснил предложение тем, что последствия могут быть чрезвычайно серьезными.
https://ria.ru/20241224/pentagon-1990952217.html
москва
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043828675_96:0:2232:1602_1920x0_80_0_0_6daa96da2bd93e4c2abb7554bd8b4865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, в мире
Москва, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире
В Кремле поддержали инициативу Трампа об отказе от биологического оружия
Песков назвал идею Трампа отказаться от биологического оружия блестящей