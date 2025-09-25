Рейтинг@Mail.ru
14:08 25.09.2025
Мантуров рассказал о работе по созданию нового технологического облика ОПК
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Работа по построению нового технологического облика оборонно-промышленного комплекса России уже ведётся, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. На совещании с предприятиями ОПК Мантуров обратил внимание на необходимость продолжать цифровизацию и развитие производственной и сервисной инфраструктуры, включая обновление полигонной базы, а также формировать заделы в части инновационных стратегических материалов. ​"Совокупно это является основой построения нового технологического облика оборонно-промышленного комплекса. По всем обозначенным и многим другим направлениям работа уже ведется", - сказал Мантуров.
экономика, россия, денис мантуров
Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Работа по построению нового технологического облика оборонно-промышленного комплекса России уже ведётся, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
На совещании с предприятиями ОПК Мантуров обратил внимание на необходимость продолжать цифровизацию и развитие производственной и сервисной инфраструктуры, включая обновление полигонной базы, а также формировать заделы в части инновационных стратегических материалов.
​"Совокупно это является основой построения нового технологического облика оборонно-промышленного комплекса. По всем обозначенным и многим другим направлениям работа уже ведется", - сказал Мантуров.
