Мантуров рассказал о работе по созданию нового технологического облика ОПК

Мантуров рассказал о работе по созданию нового технологического облика ОПК

2025-09-25T14:08:00+03:00

экономика

россия

денис мантуров

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Работа по построению нового технологического облика оборонно-промышленного комплекса России уже ведётся, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. На совещании с предприятиями ОПК Мантуров обратил внимание на необходимость продолжать цифровизацию и развитие производственной и сервисной инфраструктуры, включая обновление полигонной базы, а также формировать заделы в части инновационных стратегических материалов. ​"Совокупно это является основой построения нового технологического облика оборонно-промышленного комплекса. По всем обозначенным и многим другим направлениям работа уже ведется", - сказал Мантуров.

экономика, россия, денис мантуров