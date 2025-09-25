СБ ООН в пятницу проголосует по проекту резолюции России и Китая по СВПД
СБ ООН 26 сентября проголосует по российско-китайскому проекту резолюции по СВПД
Совет безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 25 сен – РИА Новости. Совет Безопасности ООН проголосует в пятницу, 26 сентября, по российско-китайскому проекту резолюции Совбеза о технической отсрочке в осуществлении СВПД и резолюции 2231 на шесть месяцев, сообщили в председательствующей в СБ в сентябре миссии Республики Корея при организации.
По данным постпредства, голосование пройдет во второй половине дня: совет соберется, "чтобы проголосовать по проекту резолюции о продлении действия резолюции 2231 СБ ООН, предложенному Российской Федерацией и Китаем".
Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года.
С технической точки зрения, Россия и Китай считают, что обращение Великобритании, Франции и ФРГ в Совбез о восстановлении санкций не может считаться уведомлением по смыслу соответствующего параграфа резолюции, предполагающего snapback, а соответственно, поставленный на голосование и не принятый проект резолюции Южной Кореи не отвечает требованиям резолюции 2231 и априори не может привести к восстановлению ранее отмененных ооновских санкций в отношении Ирана, а также не накладывает на другие страны никаких обязательств по реанимированию прошлых ограничений в отношении Ирана. Тем не менее, сложность процедурных особенностей в Совбезе может привести к тому, что часть стран последует примеру "евротройки" и введут санкции против Ирана.
