СБ ООН в пятницу проголосует по проекту резолюции России и Китая по СВПД

СБ ООН в пятницу проголосует по проекту резолюции России и Китая по СВПД - РИА Новости, 25.09.2025

СБ ООН в пятницу проголосует по проекту резолюции России и Китая по СВПД

Совет Безопасности ООН проголосует в пятницу, 26 сентября, по российско-китайскому проекту резолюции Совбеза о технической отсрочке в осуществлении СВПД и... РИА Новости, 25.09.2025

ООН, 25 сен – РИА Новости. Совет Безопасности ООН проголосует в пятницу, 26 сентября, по российско-китайскому проекту резолюции Совбеза о технической отсрочке в осуществлении СВПД и резолюции 2231 на шесть месяцев, сообщили в председательствующей в СБ в сентябре миссии Республики Корея при организации. По данным постпредства, голосование пройдет во второй половине дня: совет соберется, "чтобы проголосовать по проекту резолюции о продлении действия резолюции 2231 СБ ООН, предложенному Российской Федерацией и Китаем". Предложения России и Китая, подчеркивали в МИД, дают возможность создать условия для реализации договоренностей между Ираном и МАГАТЭ. Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. С технической точки зрения, Россия и Китай считают, что обращение Великобритании, Франции и ФРГ в Совбез о восстановлении санкций не может считаться уведомлением по смыслу соответствующего параграфа резолюции, предполагающего snapback, а соответственно, поставленный на голосование и не принятый проект резолюции Южной Кореи не отвечает требованиям резолюции 2231 и априори не может привести к восстановлению ранее отмененных ооновских санкций в отношении Ирана, а также не накладывает на другие страны никаких обязательств по реанимированию прошлых ограничений в отношении Ирана. Тем не менее, сложность процедурных особенностей в Совбезе может привести к тому, что часть стран последует примеру "евротройки" и введут санкции против Ирана.

