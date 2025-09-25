Рейтинг@Mail.ru
04:20 25.09.2025 (обновлено: 12:44 25.09.2025)
Защита участницы ограбления "Почты России" заявила о ее инвалидности
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Защита одной из участниц ограбления отделения "Почты России" в Москве заявила о ее инвалидности, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Сотрудничает со следствием... является инвалидом 2-й группы, заграничного паспорта, родственников и недвижимость за пределами РФ не имеет, влиять на ход следствия возможности не имеет, равно как нет риска продолжения преступной деятельности в связи с ее непричастностью к преступлению", - сказано в документе. Пресс-служба столичного главка МВД 8 августа сообщала РИА Новости, что двое в масках ограбили отделение "Почты России" на улице Медиков, 20. Согласно плану, двое исполнителей рано утром 8 августа зашли в помещение за сотрудницей почты, угрожая пистолетом, похитили более 4,8 миллиона рублей и скрылись. Во дворах они сели в Haval под управлением соучастника, после пересели в Kia и приехали в Подмосковье. Деньги были поделены между всеми соучастниками, указывали в прокуратуре. В МВД сообщили РИА Новости, что по делу задержаны пять человек, им предъявлены обвинения по пунктам "а", "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере).
происшествия, россия, московская область (подмосковье), почта россии
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Защита одной из участниц ограбления отделения "Почты России" в Москве заявила о ее инвалидности, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Сотрудничает со следствием... является инвалидом 2-й группы, заграничного паспорта, родственников и недвижимость за пределами РФ не имеет, влиять на ход следствия возможности не имеет, равно как нет риска продолжения преступной деятельности в связи с ее непричастностью к преступлению", - сказано в документе.
Пресс-служба столичного главка МВД 8 августа сообщала РИА Новости, что двое в масках ограбили отделение "Почты России" на улице Медиков, 20. Согласно плану, двое исполнителей рано утром 8 августа зашли в помещение за сотрудницей почты, угрожая пистолетом, похитили более 4,8 миллиона рублей и скрылись. Во дворах они сели в Haval под управлением соучастника, после пересели в Kia и приехали в Подмосковье. Деньги были поделены между всеми соучастниками, указывали в прокуратуре.
В МВД сообщили РИА Новости, что по делу задержаны пять человек, им предъявлены обвинения по пунктам "а", "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере).
