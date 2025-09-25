https://ria.ru/20250925/obstrely-2044165020.html
Украинские войска за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.09.2025
Украинские войска за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T00:32:00+03:00
2025-09-25T00:32:00+03:00
2025-09-25T00:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875859942_207:564:2846:2048_1920x0_80_0_0_940fbc02eb7384cc4ef93af4e81f8650.jpg
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Две вооруженные атаки - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на светлодарском направлении. Одна вооруженная атака - на велико-новоселковском направлении. Одна вооруженная атака - на донецком направлении", - говорится в сообщении управления. Как отмечает ведомство, поступили сведения о ранении одного гражданского лица. Всего было выпущено шесть боеприпасов. В предыдущие сутки было зафиксировано три обстрела.
https://ria.ru/20250924/ukraina-2044092536.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875859942_593:600:2523:2048_1920x0_80_0_0_c0b57e9dd2a2585565d21933f44ba6d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть боеприпасов