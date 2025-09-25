https://ria.ru/20250925/obekty-2044188986.html
В Винницкой области прогремели взрывы
В Винницкой области прогремели взрывы
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Украинские власти утверждают, что ряд объектов критической инфраструктуры повреждены в результате взрывов в Винницкой области. Как утверждает первый заместитель главы Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная в своем Telegram-канале, "значительные повреждения получили объекты критической инфраструктуры", не уточнив, о чем именно идет речь. По ее данным, было приостановлено движение поездов. Аварийные службы работают над ликвидацией последствий ударов.
