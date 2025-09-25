Рейтинг@Mail.ru
В Винницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/obekty-2044188986.html
В Винницкой области прогремели взрывы
В Винницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 25.09.2025
В Винницкой области прогремели взрывы
Украинские власти утверждают, что ряд объектов критической инфраструктуры повреждены в результате взрывов в Винницкой области. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T07:35:00+03:00
2025-09-25T07:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
винницкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960881129_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_1830c956b03a17ca86a5b0a67df684ab.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Украинские власти утверждают, что ряд объектов критической инфраструктуры повреждены в результате взрывов в Винницкой области. Как утверждает первый заместитель главы Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная в своем Telegram-канале, "значительные повреждения получили объекты критической инфраструктуры", не уточнив, о чем именно идет речь. По ее данным, было приостановлено движение поездов. Аварийные службы работают над ликвидацией последствий ударов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
винницкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960881129_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d47a5dca753b004747c9ab9a1d251924.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, винницкая область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Винницкая область
В Винницкой области прогремели взрывы

В Винницкой области пострадали объекты критической инфраструктуры

© AP Photo / Yakiv LiashenkoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Yakiv Liashenko
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Украинские власти утверждают, что ряд объектов критической инфраструктуры повреждены в результате взрывов в Винницкой области.
Как утверждает первый заместитель главы Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная в своем Telegram-канале, "значительные повреждения получили объекты критической инфраструктуры", не уточнив, о чем именно идет речь.
По ее данным, было приостановлено движение поездов. Аварийные службы работают над ликвидацией последствий ударов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВинницкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала