В Винницкой области прогремели взрывы

В Винницкой области прогремели взрывы

Украинские власти утверждают, что ряд объектов критической инфраструктуры повреждены в результате взрывов в Винницкой области. РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Украинские власти утверждают, что ряд объектов критической инфраструктуры повреждены в результате взрывов в Винницкой области. Как утверждает первый заместитель главы Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная в своем Telegram-канале, "значительные повреждения получили объекты критической инфраструктуры", не уточнив, о чем именно идет речь. По ее данным, было приостановлено движение поездов. Аварийные службы работают над ликвидацией последствий ударов.

