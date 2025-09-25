https://ria.ru/20250925/oae-2044263945.html
Пять компаний из Подмосковья приняли участие в международной выставке в ОАЭ
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Пять компаний из Подмосковья приняли участие в международной выставке кондитерских изделий и снеков ISM Middle East 2025 в ОАЭ, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
ISM Middle East 2025 объединяет игроков кондитерской отрасли. Выставка охватывает производителей сладостей и снеков Ближнего Востока, Азии и Африки. Ее участниками стали более 600 компаний со всего мира.
При содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области компании представили свою продукцию на коллективном стенде региона. Организация оплатила аренду выставочных площадей, регистрационные сборы, обеспечила застройку стенда и сопровождала участников.
Так, шоколад и сахаристые кондитерские изделия привезли на экспозицию предприятия из Люберец, Дмитрова, Химок и Клина.
Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".