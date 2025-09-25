Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске зарегистрировали 121 обращение о повреждении домов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:43 25.09.2025 (обновлено: 18:34 25.09.2025)
В Новороссийске зарегистрировали 121 обращение о повреждении домов
КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Более 120 обращений о повреждении жилых помещений в Новороссийске после атаки дронов ВСУ поступили от жителей города, рабочие группы осмотрели и обошли 98 квартир, сообщил глава города Андрей Кравченко.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в среду заявил, что Новороссийск подвергся атаке со стороны киевского режима, беспилотники нанесли удар днем по центру города. Он назвал атаку чудовищной. Шестнадцать человек пострадали от атак дронов ВСУ в Новороссийске и Туапсе, из них двое погибли на месте, об этом сообщала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова."На протяжении всего дня проводится оценка ущерба и формирование списков для выплат компенсаций. От жителей поступило 121 обращение о повреждении жилых помещений, сегодня рабочими группами проведен обход и осмотр 98 квартир", - написал Кравченко в Telegram-канале.Экспертная комиссия, как сообщает мэр, выполнила обследование несущих конструкций, фасадов и кровли семи многоквартирных домов. По предварительной информации, во всех зданиях нет повреждений или снижения прочности несущих конструкций, нет вероятности их внезапного обрушения. Повреждены стеклопакеты, фасады, внутренняя отделка и перегородки. Ожидается официальное заключение экспертизы.По двум адресам полностью возобновлена подача энергоснабжения.Управляющие компании и коммунальные службы продолжают расчистку дворов и территорий. Работают и специалисты центра озеленения, а волонтеры новороссийского штаба помогают жителям поврежденных домов в уборке квартир. Пожарные службы ведут обследование вентиляционных каналов. Ресурсоснабжающие организации провели поквартирный обход двух многоэтажек для проверки возможных утечек газа и последующего восстановления газоснабжения, заключил Кравченко.
КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Более 120 обращений о повреждении жилых помещений в Новороссийске после атаки дронов ВСУ поступили от жителей города, рабочие группы осмотрели и обошли 98 квартир, сообщил глава города Андрей Кравченко.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в среду заявил, что Новороссийск подвергся атаке со стороны киевского режима, беспилотники нанесли удар днем по центру города. Он назвал атаку чудовищной. Шестнадцать человек пострадали от атак дронов ВСУ в Новороссийске и Туапсе, из них двое погибли на месте, об этом сообщала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В КТК рассказали о последствиях атаки БПЛА на Новороссийск
Вчера, 15:13
"На протяжении всего дня проводится оценка ущерба и формирование списков для выплат компенсаций. От жителей поступило 121 обращение о повреждении жилых помещений, сегодня рабочими группами проведен обход и осмотр 98 квартир", - написал Кравченко в Telegram-канале.
Экспертная комиссия, как сообщает мэр, выполнила обследование несущих конструкций, фасадов и кровли семи многоквартирных домов. По предварительной информации, во всех зданиях нет повреждений или снижения прочности несущих конструкций, нет вероятности их внезапного обрушения. Повреждены стеклопакеты, фасады, внутренняя отделка и перегородки. Ожидается официальное заключение экспертизы.
По двум адресам полностью возобновлена подача энергоснабжения.
Управляющие компании и коммунальные службы продолжают расчистку дворов и территорий. Работают и специалисты центра озеленения, а волонтеры новороссийского штаба помогают жителям поврежденных домов в уборке квартир. Пожарные службы ведут обследование вентиляционных каналов. Ресурсоснабжающие организации провели поквартирный обход двух многоэтажек для проверки возможных утечек газа и последующего восстановления газоснабжения, заключил Кравченко.
Школа в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В ФМБА рассказали о состоянии пострадавших после удара дронов по Форосу
Вчера, 16:41
 
