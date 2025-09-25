Правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года
Правительство РФ продлит запрет на экспорт бензина до конца года
Канистры с бензином. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Мы продлим в ближайшее время запрет на экспорт бензина до конца года, а также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей — также до конца года. Это позволит нам дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами", — сказал он.
Эмбарго для непроизводителей действует с 1 марта, в конце июля его распространили на крупных производителей нефтепродуктов.
Новак уточнил, что экспорт бензина будет запрещен до конца года для всех участников, кроме поставок по межправительственным соглашениям. По его словам, сейчас в России есть небольшой дефицит нефтепродуктов, который покрывается за счет накопленных остатков.
Вице-премьер добавил, что на топливном рынке "баланс в целом по сентябрю и октябрю сложен". Профильные ведомства вместе с РЖД и нефтяными компаниями работают над увеличением объемов производства.
Вводя запрет на вывоз, власти рассчитывают пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под ним подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают их на экспорт по более высокой.
