Нигер предложил России совместно разрабатывать урановые месторождения
Нигер предложил России совместно разрабатывать урановые месторождения - РИА Новости, 25.09.2025
Нигер предложил России совместно разрабатывать урановые месторождения
25.09.2025 - Нигер предлагает РФ совместно разрабатывать урановые месторождения в этой африканской стране, заявил министр горнорудной промышленности Нигера Усман Абарчи.
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Нигер предлагает РФ совместно разрабатывать урановые месторождения в этой африканской стране, заявил министр горнорудной промышленности Нигера Усман Абарчи. "У меня есть убеждение: разработка урановых месторождений - это ответственность перед миром, от нас многие зависят… Мы хотели бы развивать это сотрудничество с РФ, давайте разрабатывать наши урановые месторождения вместе", - сказал он в ходе заседании Глобального атомного форума.
Нигер предложил России совместно разрабатывать урановые месторождения
Абарчи: Нигер предложил России совместно разрабатывать урановые месторождения