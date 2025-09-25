Рейтинг@Mail.ru
Нигер предложил России совместно разрабатывать урановые месторождения
20:14 25.09.2025
Нигер предложил России совместно разрабатывать урановые месторождения
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Нигер предлагает РФ совместно разрабатывать урановые месторождения в этой африканской стране, заявил министр горнорудной промышленности Нигера Усман Абарчи. "У меня есть убеждение: разработка урановых месторождений - это ответственность перед миром, от нас многие зависят… Мы хотели бы развивать это сотрудничество с РФ, давайте разрабатывать наши урановые месторождения вместе", - сказал он в ходе заседании Глобального атомного форума.
Нигер Усман Абарчи. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Нигер предлагает РФ совместно разрабатывать урановые месторождения в этой африканской стране, заявил министр горнорудной промышленности Нигера Усман Абарчи.
"У меня есть убеждение: разработка урановых месторождений - это ответственность перед миром, от нас многие зависят… Мы хотели бы развивать это сотрудничество с РФ, давайте разрабатывать наши урановые месторождения вместе", - сказал он в ходе заседании Глобального атомного форума.
Нигер - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Французская Orano хочет продать урановые активы в Нигере, пишет FT
17 мая, 16:42
 
