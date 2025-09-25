https://ria.ru/20250925/neft-2044448713.html
Рютте призвал усилить давление на страны, покупающие российскую нефть
нато
в мире
турция
венгрия
словакия
марк рютте
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Необходимо усилить давление на страны НАТО, которые покупают российскую нефть, это делают Турция, Венгрия и Словакия, хотя могут найти как нефть, так и газ в других "частях мира", заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте."Они тоже часть НАТО. Турция, а еще Венгрия и Словакия, они, конечно, могут найти это в других частях мира, рынки нефти и газа.., потому что российские не такие дорогие... Мы действительно должны усилить давление на страны, покупающие нефть", - сказал Рютте в эфире телеканала Newsmax.
нато, в мире, турция, венгрия, словакия, марк рютте
