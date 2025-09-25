Рейтинг@Mail.ru
Рютте призвал усилить давление на страны, покупающие российскую нефть - РИА Новости, 25.09.2025
23:23 25.09.2025 (обновлено: 23:32 25.09.2025)
Рютте призвал усилить давление на страны, покупающие российскую нефть
Рютте призвал усилить давление на страны, покупающие российскую нефть - РИА Новости, 25.09.2025
Рютте призвал усилить давление на страны, покупающие российскую нефть
Необходимо усилить давление на страны НАТО, которые покупают российскую нефть, это делают Турция, Венгрия и Словакия, хотя могут найти как нефть, так и газ в... РИА Новости, 25.09.2025
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Необходимо усилить давление на страны НАТО, которые покупают российскую нефть, это делают Турция, Венгрия и Словакия, хотя могут найти как нефть, так и газ в других "частях мира", заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте."Они тоже часть НАТО. Турция, а еще Венгрия и Словакия, они, конечно, могут найти это в других частях мира, рынки нефти и газа.., потому что российские не такие дорогие... Мы действительно должны усилить давление на страны, покупающие нефть", - сказал Рютте в эфире телеканала Newsmax.
нато, в мире, турция, венгрия, словакия, марк рютте
НАТО, В мире, Турция, Венгрия, Словакия, Марк Рютте
Рютте призвал усилить давление на страны, покупающие российскую нефть

Рютте: необходимо усилить давление на страны, покупающие российскую нефть

© AP Photo / Markus SchreiberГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Необходимо усилить давление на страны НАТО, которые покупают российскую нефть, это делают Турция, Венгрия и Словакия, хотя могут найти как нефть, так и газ в других "частях мира", заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
"Они тоже часть НАТО. Турция, а еще Венгрия и Словакия, они, конечно, могут найти это в других частях мира, рынки нефти и газа.., потому что российские не такие дорогие... Мы действительно должны усилить давление на страны, покупающие нефть", - сказал Рютте в эфире телеканала Newsmax.
