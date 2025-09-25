https://ria.ru/20250925/nds-2044260647.html

Пересмотр НДС может повлиять на инфляционные ожидания, заявила Набиуллина

СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Пересмотр НДС может повлиять на скорость снижения инфляционных ожиданий, но это краткосрочный эффект, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на XXII Международном Банковском форуме."Надо учитывать, что даже если такой эффект будет, это временный, разовый эффект, он может в какой-то мере повлиять на скорость снижения инфляционных ожиданий", - сказала она.

