Пересмотр НДС может повлиять на инфляционные ожидания, заявила Набиуллина
12:25 25.09.2025 (обновлено: 12:41 25.09.2025)
Пересмотр НДС может повлиять на инфляционные ожидания, заявила Набиуллина
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Пересмотр НДС может повлиять на скорость снижения инфляционных ожиданий, но это краткосрочный эффект, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на XXII Международном Банковском форуме."Надо учитывать, что даже если такой эффект будет, это временный, разовый эффект, он может в какой-то мере повлиять на скорость снижения инфляционных ожиданий", - сказала она.
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина. Архивное фото
СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Пересмотр НДС может повлиять на скорость снижения инфляционных ожиданий, но это краткосрочный эффект, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на XXII Международном Банковском форуме.
"Надо учитывать, что даже если такой эффект будет, это временный, разовый эффект, он может в какой-то мере повлиять на скорость снижения инфляционных ожиданий", - сказала она.
Экономика
 
 
