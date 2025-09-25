https://ria.ru/20250925/nauka-2043942981.html

В Сибири нашли способ ускорить создание лекарств в сотни раз

В Сибири нашли способ ускорить создание лекарств в сотни раз - РИА Новости, 25.09.2025

В Сибири нашли способ ускорить создание лекарств в сотни раз

Ускорить поиск новых лекарственных препаратов и биологически активных молекул в 100–1000 раз, а также удешевить это процесс, может помочь новый алгоритм,... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T07:00:00+03:00

2025-09-25T07:00:00+03:00

2025-09-25T07:00:00+03:00

наука

наука

университетская наука

сибирский государственный медицинский университет

российские инновации

качество жизни

медицина

лекарства

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043951893_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_61f9ede4a25b842fb409cfdc861a1c6a.jpg

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Ускорить поиск новых лекарственных препаратов и биологически активных молекул в 100–1000 раз, а также удешевить это процесс, может помочь новый алгоритм, разработанный учеными СибГМУ. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced targets in Biomedicine.Разработка эффективного лекарства часто сравнима с поиском иголки в стоге сена среди миллионов возможных химических соединений, рассказали исследователи Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ).Предложенный учеными вуза подход работает, по их словам, как мощный "магнит". Он позволяет быстро отсеять бесперспективные варианты и выбрать несколько наиболее вероятных кандидатов для дальнейшей экспериментальной проверки. Новый алгоритм, основанный на инструментах биоинформатики, позволяет по химическому строению соединения предсказать, на какие процессы в клетке оно может повлиять, объяснили авторы исследования.По их словам, такой подход позволяет сократить время и стоимость первоначального этапа создания лекарств минимум на 30–40 процентов, сконцентрировав усилия на самых многообещающих молекулах. Использование подобного метода повышает эффективность поиска в 100–1000 раз по сравнению со случайным перебором вариантов, а точность предсказаний модели составляет более 86 процентов."Преимущество и новизна нашего подхода заключаются в его комплексности и доступности. Мы не просто предсказываем, свяжется ли вещество с одной мишенью, а анализируем его потенциальное глобальное влияние на все системы организма сразу, определяя, какие генетические пути оно включает или выключает", — рассказал заведующий лабораторией клеточных и микрофлюидных технологий СибГМУ Игорь Хлусов.Специалисты вуза утверждают, что их разработка имеет двойную практическую значимость. Во-первых, она оптимизирует отбор перспективных лекарственных и биологических молекул. Во-вторых, способствует развитию персонифицированной медицины, так как позволяет прогнозировать индивидуальную молекулярно-генетическую реакцию клеток на разрабатываемое вещество.По словам ученых, хотя компьютерный дизайн лекарств является активно развивающимся направлением в мире, многие аналогичные системы требуют значительных вычислительных мощностей. Преимущество разработанного в СибГМУ алгоритма заключается в том, что он построен на основе открытых баз данных и поисковых машин, рассказали авторы исследования. Это делает методику доступной и экономичной.В ходе исследования использовался веб-сервис DIGEP-Pred 2.0. Он обучен на базе данных известных химических веществ и их свойств. Кроме того, учеными применялся статистический анализ: с помощью специальных алгоритмов они группируют гены по их функциям и сигнальным путям.На данном этапе перед специалистами вуза стоит задача дальнейшего развития исследования. К примеру, уже активно используются инструменты молекулярного докинга и молекулярной динамики. Исследование выполнено в рамках программы "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20250724/nauka-2030906246.html

https://ria.ru/20250924/nauka-2043706801.html

https://ria.ru/20250806/nauka-2032795383.html

россия

томск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, сибирский государственный медицинский университет, российские инновации, качество жизни, медицина, лекарства, химия, россия, томск