НАТО должна нарастить обороноспособность, заявил Рютте
НАТО должна нарастить обороноспособность, заявил Рютте - РИА Новости, 25.09.2025
НАТО должна нарастить обороноспособность, заявил Рютте
НАТО должна нарастить свою обороноспособность и уже это делает, заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Марк Рютте. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T23:24:00+03:00
2025-09-25T23:24:00+03:00
2025-09-25T23:27:00+03:00
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. НАТО должна нарастить свою обороноспособность и уже это делает, заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Марк Рютте. "НАТО должна нарастить свою обороноспособность. Мы это делаем", - сказал Рютте в эфире телеканала Newsmax.
НАТО должна нарастить обороноспособность, заявил Рютте
Генсек НАТО Рютте заявил, что альянс намерен нарастить свою обороноспособность