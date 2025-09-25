https://ria.ru/20250925/nato-2044448856.html

НАТО должна нарастить обороноспособность, заявил Рютте

ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. НАТО должна нарастить свою обороноспособность и уже это делает, заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Марк Рютте. "НАТО должна нарастить свою обороноспособность. Мы это делаем", - сказал Рютте в эфире телеканала Newsmax.

