Рейтинг@Mail.ru
НАТО должна нарастить обороноспособность, заявил Рютте - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:24 25.09.2025 (обновлено: 23:27 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/nato-2044448856.html
НАТО должна нарастить обороноспособность, заявил Рютте
НАТО должна нарастить обороноспособность, заявил Рютте - РИА Новости, 25.09.2025
НАТО должна нарастить обороноспособность, заявил Рютте
НАТО должна нарастить свою обороноспособность и уже это делает, заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Марк Рютте. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T23:24:00+03:00
2025-09-25T23:27:00+03:00
в мире
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017155087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d133db566bdfcad9e063899ef43eb2b.jpg
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. НАТО должна нарастить свою обороноспособность и уже это делает, заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Марк Рютте. "НАТО должна нарастить свою обороноспособность. Мы это делаем", - сказал Рютте в эфире телеканала Newsmax.
https://ria.ru/20250925/nato-2044447544.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017155087_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_04f85545804592640b6f4780f24847dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, марк рютте, нато
В мире, Марк Рютте, НАТО
НАТО должна нарастить обороноспособность, заявил Рютте

Генсек НАТО Рютте заявил, что альянс намерен нарастить свою обороноспособность

© AP Photo / Khalil HamraМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. НАТО должна нарастить свою обороноспособность и уже это делает, заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Марк Рютте.
"НАТО должна нарастить свою обороноспособность. Мы это делаем", - сказал Рютте в эфире телеканала Newsmax.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Рютте рассказал, какие российские самолеты может сбивать НАТО
Вчера, 23:15
 
В миреМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала