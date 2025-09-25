Рейтинг@Mail.ru
Рютте поддержал слова Трампа о необходимости сбивать российские самолеты
25.09.2025
Рютте поддержал слова Трампа о необходимости сбивать российские самолеты
Рютте поддержал слова Трампа о необходимости сбивать российские самолеты - РИА Новости, 25.09.2025
Рютте поддержал слова Трампа о необходимости сбивать российские самолеты
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что согласен со словами президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, если они окажутся в воздушном РИА Новости, 25.09.2025
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что согласен со словами президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, если они окажутся в воздушном пространстве Североатлантического альянса, при этом еще никаких доказательств подобных нарушений представлено не было, а в Москве подобные обвинения не раз опровергали. Трамп в среду заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолётам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса. Посол РФ в Париже Алексей Мешков позднее заявил, что если НАТО собьет самолет РФ под предлогом якобы нарушения им воздушного пространства альянса, это будет означать войну. Посол подчеркнул, что самолеты НАТО довольно часто нарушают воздушное пространство РФ и при этом их никто не сбивает. "Здесь я полностью согласен с президентом Трампом. Если это необходимо. Но наши военные прошли подготовку и готовы к этому. Мы знаем, как это сделать", - сказал Рютте в эфире телеканала Fox News. Ранее Североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше и Эстонии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал утверждения о якобы нарушениях воздушного пространства российскими летчиками экзальтированными истериками, подчеркнув, что они абсолютно безосновательны и бездоказательны. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
Рютте поддержал слова Трампа о необходимости сбивать российские самолеты

Рютте заявил, что НАТО при необходимости готова сбивать российские самолеты

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что согласен со словами президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, если они окажутся в воздушном пространстве Североатлантического альянса, при этом еще никаких доказательств подобных нарушений представлено не было, а в Москве подобные обвинения не раз опровергали.
Трамп в среду заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолётам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса. Посол РФ в Париже Алексей Мешков позднее заявил, что если НАТО собьет самолет РФ под предлогом якобы нарушения им воздушного пространства альянса, это будет означать войну. Посол подчеркнул, что самолеты НАТО довольно часто нарушают воздушное пространство РФ и при этом их никто не сбивает.
"Здесь я полностью согласен с президентом Трампом. Если это необходимо. Но наши военные прошли подготовку и готовы к этому. Мы знаем, как это сделать", - сказал Рютте в эфире телеканала Fox News.
Ранее Североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше и Эстонии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал утверждения о якобы нарушениях воздушного пространства российскими летчиками экзальтированными истериками, подчеркнув, что они абсолютно безосновательны и бездоказательны.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Посол в Париже: если НАТО собьет российский самолет, это приведет к войне
Вчера, 14:14
 
