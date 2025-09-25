Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО рассказал о поставках американского оружия на Украину - РИА Новости, 25.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:53 25.09.2025 (обновлено: 15:59 25.09.2025)
Генсек НАТО рассказал о поставках американского оружия на Украину
Генсек НАТО рассказал о поставках американского оружия на Украину - РИА Новости, 25.09.2025
Генсек НАТО рассказал о поставках американского оружия на Украину
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вооружения США будут поступать на Украину непрерывно, при этом расходы на них будут покрываться союзниками... РИА Новости, 25.09.2025
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вооружения США будут поступать на Украину непрерывно, при этом расходы на них будут покрываться союзниками Вашингтона."Вы увидите постоянный поток американского оружия на Украину, оплаченный их союзниками", - сказал он в четверг в интервью телеканалу Fox News.При этом, отвечая на вопрос о возможных изменениях в позиции американского лидера Дональда Трампа относительно ситуации на поле боя на Украине, генсек добавил, что "не уверен, что президент изменил свое мнение".Во вторник президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час. После встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. Кроме того, Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно" и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.
Генсек НАТО рассказал о поставках американского оружия на Украину

Рютте: поставки американского оружия Украине будут продолжаться непрерывно

Поддоны со 155-мм снарядами на военном складе
Поддоны со 155-мм снарядами на военном складе - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Фото : Dori Whipple
Поддоны со 155-мм снарядами на военном складе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вооружения США будут поступать на Украину непрерывно, при этом расходы на них будут покрываться союзниками Вашингтона.
"Вы увидите постоянный поток американского оружия на Украину, оплаченный их союзниками", - сказал он в четверг в интервью телеканалу Fox News.
При этом, отвечая на вопрос о возможных изменениях в позиции американского лидера Дональда Трампа относительно ситуации на поле боя на Украине, генсек добавил, что "не уверен, что президент изменил свое мнение".
Во вторник президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час. После встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. Кроме того, Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно" и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.
Первые военные поставки США за счет НАТО доставляются на Украину
17 сентября, 14:17
