Рейтинг@Mail.ru
СМИ: НАТО не считает заявление Трампа попыткой изменить ее правила - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/nato-2044294639.html
СМИ: НАТО не считает заявление Трампа попыткой изменить ее правила
СМИ: НАТО не считает заявление Трампа попыткой изменить ее правила - РИА Новости, 25.09.2025
СМИ: НАТО не считает заявление Трампа попыткой изменить ее правила
В НАТО не считают попыткой изменить ее порядок действий слова президента США Дональда Трампа о том, что альянс должен открывать огонь по российским самолётам в... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T14:41:00+03:00
2025-09-25T14:41:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788651085_0:58:3014:1753_1920x0_80_0_0_4563068a067d69c12408d42ed7a81567.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В НАТО не считают попыткой изменить ее порядок действий слова президента США Дональда Трампа о том, что альянс должен открывать огонь по российским самолётам в случае их вторжения в воздушное пространство его стран, сообщает телеканал CNN. Ранее Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолётам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса. "Она (НАТО - ред.) не рассматривает комментарии Трампа как попытку со стороны президента США подтолкнуть НАТО изменить свой порядок действий", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на неназванного чиновника альянса. По мнению этого чиновника, альянсу не следует менять свою стратегию. Слова американского лидера он назвал очередным "провокационным заявлением". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что Россия слышит экзальтированные истерики по поводу якобы вторжения летчиков РФ в чье-то воздушное пространство, доказательств этому нет. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
https://ria.ru/20250925/nato-2044011384.html
https://ria.ru/20250924/serbiya-2044153488.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788651085_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_c03ca7c9125b557b960112d45a220738.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, НАТО
СМИ: НАТО не считает заявление Трампа попыткой изменить ее правила

CNN: в НАТО не считают слова Трампа о самолетах РФ попыткой изменить ее правила

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В НАТО не считают попыткой изменить ее порядок действий слова президента США Дональда Трампа о том, что альянс должен открывать огонь по российским самолётам в случае их вторжения в воздушное пространство его стран, сообщает телеканал CNN.
Ранее Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолётам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
"И тебя вылечат": Россия напала на Европу, танки НАТО уже едут
Вчера, 08:00
"Она (НАТО - ред.) не рассматривает комментарии Трампа как попытку со стороны президента США подтолкнуть НАТО изменить свой порядок действий", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на неназванного чиновника альянса.
По мнению этого чиновника, альянсу не следует менять свою стратегию. Слова американского лидера он назвал очередным "провокационным заявлением".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что Россия слышит экзальтированные истерики по поводу якобы вторжения летчиков РФ в чье-то воздушное пространство, доказательств этому нет.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
Президент Сербии Александр Вучич выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 24 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
НАТО подорвала принцип территориальной целостности в 1999-м, заявил Вучич
24 сентября, 22:30
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала