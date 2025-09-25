https://ria.ru/20250925/nato-2044294639.html

СМИ: НАТО не считает заявление Трампа попыткой изменить ее правила

СМИ: НАТО не считает заявление Трампа попыткой изменить ее правила

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В НАТО не считают попыткой изменить ее порядок действий слова президента США Дональда Трампа о том, что альянс должен открывать огонь по российским самолётам в случае их вторжения в воздушное пространство его стран, сообщает телеканал CNN. Ранее Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолётам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса. "Она (НАТО - ред.) не рассматривает комментарии Трампа как попытку со стороны президента США подтолкнуть НАТО изменить свой порядок действий", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на неназванного чиновника альянса. По мнению этого чиновника, альянсу не следует менять свою стратегию. Слова американского лидера он назвал очередным "провокационным заявлением". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что Россия слышит экзальтированные истерики по поводу якобы вторжения летчиков РФ в чье-то воздушное пространство, доказательств этому нет. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

