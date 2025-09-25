Рейтинг@Mail.ru
Посол в Париже: если НАТО собьет российский самолет, это приведет к войне
14:14 25.09.2025 (обновлено: 23:54 25.09.2025)
Посол в Париже: если НАТО собьет российский самолет, это приведет к войне
ПАРИЖ, 25 сен — РИА Новости. Если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта, заявил посол в Париже Алексей Мешков. "Это будет война", — сказал он в эфире радиостанции RTL, отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы. Дипломат отметил, что самолеты альянса часто нарушают воздушное пространство России и при этом их никто не сбивает. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолетам в случае их вторжения в воздушное пространство блока. На прошлой неделе премьер Эстонии Кристен Михал сообщил о решении запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 Устава организации из-за якобы имевшего место инцидента. При этом доказательства представлены не были.Девятнадцатого сентября Минобороны отчитывалось о плановом перелете трех истребителей МиГ-31 из Республики Карелия на аэродром в Калининградской области. Он проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения чьих-либо границ, что подтвердили средства объективного контроля.Маршрут пролегал над нейтральными водами в Балтийском море на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Самолеты не отклонялись от согласованной воздушной трассы.
Алексей Мешков
Алексей Мешков. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 сен — РИА Новости. Если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта, заявил посол в Париже Алексей Мешков.
"Это будет война", — сказал он в эфире радиостанции RTL, отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
НАТО готовится сбивать российские самолеты: Путин принял вызов
23 сентября, 08:00
Дипломат отметил, что самолеты альянса часто нарушают воздушное пространство России и при этом их никто не сбивает.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолетам в случае их вторжения в воздушное пространство блока.
На прошлой неделе премьер Эстонии Кристен Михал сообщил о решении запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 Устава организации из-за якобы имевшего место инцидента. При этом доказательства представлены не были.
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Россия осудила эскалацию напряженности в Европе странами НАТО и ЕС
24 сентября, 20:28
Девятнадцатого сентября Минобороны отчитывалось о плановом перелете трех истребителей МиГ-31 из Республики Карелия на аэродром в Калининградской области. Он проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения чьих-либо границ, что подтвердили средства объективного контроля.
Маршрут пролегал над нейтральными водами в Балтийском море на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Самолеты не отклонялись от согласованной воздушной трассы.
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Эрдоган рассказал, как НАТО должно строить отношения с Россией и Украиной
23 сентября, 01:36
 
