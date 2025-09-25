Названы страны Европы с самым высоким НДС

Рейтинг@Mail.ru
02:22 25.09.2025
экономика
финляндия
россия
венгрия
министерство финансов рф (минфин россии)
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Самые высокие налоги на добавленную стоимость (НДС) среди европейских стран платят в Венгрии - там ставка 27%, а чуть более скромные 25,5% можно найти в Финляндии, Россия в случае принятия предлагаемой Минфином новой ставки в 22% будет во второй десятке по налоговому "потолку", следует из анализа РИА Новости данных национальных налоговых служб. Минфин России предложил с 2026 года повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные. НДС является косвенным налогом, его рассчитывает и перечисляет бизнес с каждой надбавки к цене товара или услуги в процессе производства и продажи. Поступления от этого налога идут в федеральный бюджет, формируя значительную часть доходов казны. Самый высокий НДС в европейских странах - в Венгрии, там он составляет 27%. Финляндия занимает вторую строку с налогом в 25,5%. Третье место делят между собой Хорватия, Швеция и Норвегия, где базовая ставка налога составляет 25%. Еще в трех европейских государствах - Греции, Эстонии и Исландии - налог составляет 24%, в Ирландии, Словакии, Польше и Португалии ставка НДС составляет 23%. Налог в 22% среди европейских государств платят в Италии и Словении. Самые низкие ставки налога на добавленную стоимость - в странах с небольшим собственным производством или тех, которые сильно зависят от импорта продовольствия и товаров ежедневного спроса (импортеры оплачивают не только пошлину на ввоз товара, но и НДС). Например, наименьший налог среди всех европейских государств - в Андорре (4,6%), Швейцарии и Лихтенштейне (8,1%). Невысокие ставки также в Сан-Марино, Боснии и Герцеговине и Люксембурге (17%), а также в Северной Македонии и на Мальте (18%). В этом году ставку НДС повысили в Финляндии, Словакии и Эстонии. В 2026 году изменения в НДС планирует внести Швейцария, где власти одобрили его увеличение до 8,8%. Также изменения запланированы в Литве, где собираются повысить льготную ставку НДС - с 9% до 12%. Налог на добавленную стоимость впервые был введен в России с 1992 года, изначально его ставка была 28%. Однако с тех пор он несколько раз менялся. Уже в 1993 году базовая ставка была снижена до 20% и появилась льготная ставка в 10% для товаров из утверждаемого правительством перечня. В 2004 году базовая ставка была снижена до 18%, а с 2019 года снова повышена до 20%. При этом льготная ставка для социально значимых товаров сохранилась.
финляндия
россия
венгрия
экономика, финляндия, россия, венгрия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Финляндия, Россия, Венгрия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Самые высокие налоги на добавленную стоимость (НДС) среди европейских стран платят в Венгрии - там ставка 27%, а чуть более скромные 25,5% можно найти в Финляндии, Россия в случае принятия предлагаемой Минфином новой ставки в 22% будет во второй десятке по налоговому "потолку", следует из анализа РИА Новости данных национальных налоговых служб.
Минфин России предложил с 2026 года повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
НДС является косвенным налогом, его рассчитывает и перечисляет бизнес с каждой надбавки к цене товара или услуги в процессе производства и продажи. Поступления от этого налога идут в федеральный бюджет, формируя значительную часть доходов казны.
Самый высокий НДС в европейских странах - в Венгрии, там он составляет 27%. Финляндия занимает вторую строку с налогом в 25,5%. Третье место делят между собой Хорватия, Швеция и Норвегия, где базовая ставка налога составляет 25%.
Еще в трех европейских государствах - Греции, Эстонии и Исландии - налог составляет 24%, в Ирландии, Словакии, Польше и Португалии ставка НДС составляет 23%. Налог в 22% среди европейских государств платят в Италии и Словении.
Самые низкие ставки налога на добавленную стоимость - в странах с небольшим собственным производством или тех, которые сильно зависят от импорта продовольствия и товаров ежедневного спроса (импортеры оплачивают не только пошлину на ввоз товара, но и НДС). Например, наименьший налог среди всех европейских государств - в Андорре (4,6%), Швейцарии и Лихтенштейне (8,1%). Невысокие ставки также в Сан-Марино, Боснии и Герцеговине и Люксембурге (17%), а также в Северной Македонии и на Мальте (18%).
В этом году ставку НДС повысили в Финляндии, Словакии и Эстонии. В 2026 году изменения в НДС планирует внести Швейцария, где власти одобрили его увеличение до 8,8%. Также изменения запланированы в Литве, где собираются повысить льготную ставку НДС - с 9% до 12%.
Налог на добавленную стоимость впервые был введен в России с 1992 года, изначально его ставка была 28%. Однако с тех пор он несколько раз менялся. Уже в 1993 году базовая ставка была снижена до 20% и появилась льготная ставка в 10% для товаров из утверждаемого правительством перечня. В 2004 году базовая ставка была снижена до 18%, а с 2019 года снова повышена до 20%. При этом льготная ставка для социально значимых товаров сохранилась.
ЭкономикаФинляндияРоссияВенгрияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
