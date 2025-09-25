Названы страны Европы с самым высоким НДС
Самый высокий НДС в Европе платят в Венгрии и Финляндии
Денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Самые высокие налоги на добавленную стоимость (НДС) среди европейских стран платят в Венгрии - там ставка 27%, а чуть более скромные 25,5% можно найти в Финляндии, Россия в случае принятия предлагаемой Минфином новой ставки в 22% будет во второй десятке по налоговому "потолку", следует из анализа РИА Новости данных национальных налоговых служб.
Минфин России предложил с 2026 года повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
НДС является косвенным налогом, его рассчитывает и перечисляет бизнес с каждой надбавки к цене товара или услуги в процессе производства и продажи. Поступления от этого налога идут в федеральный бюджет, формируя значительную часть доходов казны.
Самые низкие ставки налога на добавленную стоимость - в странах с небольшим собственным производством или тех, которые сильно зависят от импорта продовольствия и товаров ежедневного спроса (импортеры оплачивают не только пошлину на ввоз товара, но и НДС). Например, наименьший налог среди всех европейских государств - в Андорре (4,6%), Швейцарии и Лихтенштейне (8,1%). Невысокие ставки также в Сан-Марино, Боснии и Герцеговине и Люксембурге (17%), а также в Северной Македонии и на Мальте (18%).
Названы страны — лидеры по доступности бензина в Европе
28 июля, 00:09
В этом году ставку НДС повысили в Финляндии, Словакии и Эстонии. В 2026 году изменения в НДС планирует внести Швейцария, где власти одобрили его увеличение до 8,8%. Также изменения запланированы в Литве, где собираются повысить льготную ставку НДС - с 9% до 12%.
Налог на добавленную стоимость впервые был введен в России с 1992 года, изначально его ставка была 28%. Однако с тех пор он несколько раз менялся. Уже в 1993 году базовая ставка была снижена до 20% и появилась льготная ставка в 10% для товаров из утверждаемого правительством перечня. В 2004 году базовая ставка была снижена до 18%, а с 2019 года снова повышена до 20%. При этом льготная ставка для социально значимых товаров сохранилась.
Косвенные налоги: что это такое, виды и особенности уплаты
12 марта, 15:56