Всех бойцов СВО освободят от транспортного налога в Липецкой области

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Законопроект об освобождении всех участников специальной военной операции от транспортного налога в Липецкой области единогласно поддержали депутаты регионального областного совета, сообщает пресс-служба парламента области. "Сессия областного парламента не могла пройти без принятия дополнительных законодательных мер поддержки для наших бойцов и их семей. Это безусловный приоритет всех уровней власти. Сегодня мы решили поддержать предложение губернатора и расширить категорию граждан, которые могут рассчитывать на освобождение от транспортного налога. Считаю это решение правильным", — отметил спикер облсовета Владимир Сериков, его слова приводит пресс-служба. Кроме того, депутаты приняли еще одно решение. Меры поддержки семьям погибших бойцов будут предоставляться бессрочно. С законодательной инициативой также вышел губернатор региона Игорь Артамонов. "У нас широкий пакет мер, направленный на поддержку военнослужащих и их близких. Сегодня с депутатами приняли еще одно решение — сделать бессрочными все льготы, положенные семьям погибших бойцов. Их мужчины — настоящие герои, которые защищали Родину ценой своей жизни. Наш долг — окружить заботой каждую семью, которая потеряла своего защитника", — указал Сериков. В регионе действует около 50 льгот для участников специальной военной операции. Более 10 из них приняты для поддержки семей погибших военнослужащих. Это ежегодная социальная выплата детям, бесплатный проезд, предоставление жилищных участков под ИЖС, бесплатное питание в школах и сузах, ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца и другие. Все перечисленные льготы станут бессрочными. Помимо этого, законопроектом до 2026 года продляется единовременная региональная выплата военнослужащим, заключившим контракт с министерством обороны. В Липецкой области она составляется 600 тысяч рублей. Закон вступит в силу после его официального опубликования. Также на сессии облсовета депутаты приняли в двух чтениях изменения в закон о бюджете региона на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Объем доходов областного бюджета в 2025 году увеличивается на 547 миллионов рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета составляют 47 миллионов, 500 миллионов рублей — налоговые и неналоговые доходы. Поступившие средства федерального бюджета направляются на реализацию проектов по созданию объектов туристской инфраструктуры и строительство модульных быстровозводимых домиков для туристов. Налоговые и неналоговые доходы, а также дополнительные средства, полученные за счет перераспределения ранее утвержденных расходов, пойдут на финансирование социально значимых мероприятий. "Это повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. 600 миллионов рублей потратим на обеспечение региональными выплатами военнослужащих СВО", — подчеркнул Сериков. На обеспечение пациентов с редкими заболеваниями бесплатными лекарствами выделяются 150 миллионов, 100 миллионов — на дотации местным бюджетам, 78 миллионов — на региональную доплату к пенсии по потере кормильца членам семей участников специальной военной операции, 14 миллионов рублей предоставляется областному министерству лесного хозяйства для приобретения машины для расчистки несанкционированных свалок в лесах. С учетом вносимых изменений областной бюджет в 2025 году по доходам составил более 106 миллиардов рублей, по расходам — свыше 135 миллиардов. Дефицит бюджета уменьшается на 159 миллионов рулей и составляет почти 29 миллиардов рублей.

липецкая область, игорь артамонов, сво