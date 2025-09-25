https://ria.ru/20250925/nalog-2044338530.html

Глава ВТБ назвал популистским проект о налоге на сверхприбыль банков

СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Законопроект эсэров о введении разового налога на сверхприбыль банков в размере 10% - популистский и не имеет шансов пройти Госдуму, сказал глава ВТБ Андрей Костин в рамках XXII Международного банковского форума. Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым в середине месяца внесла в Госдуму законопроект о введении налога разового характера на "сверхприбыль" банков - в размере 10%, следует из базы данных нижней палаты парламента. "Я думаю, что он не имеет шансов пройти Думу, такой популистский. У нас отобрать, поделить - это уже давно не работающий принцип. Да и оснований особых нет. На самом деле доля банковской прибыли в ВВП страны не растет", - заявил Костин в комментарии телевизионному каналу "Россия 24". "Мы капитализируем эту прибыль. Мы, кстати, платим дивиденды, в том числе государству", - добавил он. Под "сверхприбылью" банка в законопроекте эсеров понимается превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 год и прибыли за 2024 год над средней арифметической величиной прибыли за 2022 год и прибыли за 2021 год. А если средняя арифметическая величина прибыли за 2024 год и за 2023 год оказалась не более средней арифметической величины прибыли за 2022 год и за 2021 год, то налоговая база принимается равной нулю. Налог на сверхприбыль должен быть уплачен банком не позднее 28 января будущего года и подлежит зачислению в федеральный бюджет, также указывается в документе. В финансово-экономическом обосновании указывается, что исходя из данных Банка России общая чистая прибыль кредитных организаций страны составила в 2021 году 2,3 триллиона рублей, в 2022 году - 203 миллиарда, в 2023 году - 3,3 триллиона, а в 2024 году - 3,8 триллиона рублей. Исходя из этого, реализация законопроекта позволить получить дополнительные доходы в федеральный бюджет в размере не менее 200 миллиардов рублей, считают его разработчики. К законопроекту также приложено заключение правительства РФ, в котором лишь указано, что вопрос увеличения налоговой нагрузки, в том числе для кредитных организаций, решен законом, которым предусматривается, в частности, увеличение с 1 января 2025 года ставки по налогу на прибыль организаций с 20% до 25%.

