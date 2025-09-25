Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин наградил патриарха Кирилла медалью "За заслуги"
Религия
 
23:14 25.09.2025
Бастрыкин наградил патриарха Кирилла медалью "За заслуги"
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин наградил в четверг патриарха Московского и всея Руси Кирилла медалью "За заслуги"
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин наградил в четверг патриарха Московского и всея Руси Кирилла медалью "За заслуги" за большой личный вклад в укрепление духовно-нравственных основ российского общества, следует из видео пресс-службы патриарха, предоставленного РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил в четверг Следственный комитет РФ, сообщила пресс-служба патриарха. На встрече с предстоятелем Русской православной церкви присутствовали сотрудники центрального аппарата, территориальных следственных органов ведомства, ветераны, кадеты и курсанты образовательных организаций Следственного комитета РФ, студенты Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), почетные гости. Патриарх поблагодарил за возможность встретиться с людьми, которые стоят на страже правопорядка, защищая народ и страну от всех тех опасностей, "которые проистекают не от какой-то внешней агрессии, а от собственных сограждан". "Почему появляется преступность? ... Мы знаем, как преступниками становятся богатые люди, у которых все есть. И тем не менее человек становится преступником. Кроме того, известно, что люди, которые часто мало что имеют, являются допропорядочными гражданами. Значит, фактор материального обеспечения не является исключительно той причиной, по которой человек совершает преступление", - сказал патриарх, обращаясь к собравшимся. Для предстоятеля Русской православной церкви быеа проведена краткая экскурсия по музею СК РФ, где представлены экспонаты, посвященные деятельности следственных органов, начиная со времен Петра I и до наших дней. В завершение экскурсии патриарх Кирилл оставил запись в книге почётных посетителей, сообщила пресс-служба патриарха.
россия
Религия, Россия, Петр I, Русская православная церковь, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин наградил в четверг патриарха Московского и всея Руси Кирилла медалью "За заслуги" за большой личный вклад в укрепление духовно-нравственных основ российского общества, следует из видео пресс-службы патриарха, предоставленного РИА Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил в четверг Следственный комитет РФ, сообщила пресс-служба патриарха. На встрече с предстоятелем Русской православной церкви присутствовали сотрудники центрального аппарата, территориальных следственных органов ведомства, ветераны, кадеты и курсанты образовательных организаций Следственного комитета РФ, студенты Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), почетные гости.
Патриарх поблагодарил за возможность встретиться с людьми, которые стоят на страже правопорядка, защищая народ и страну от всех тех опасностей, "которые проистекают не от какой-то внешней агрессии, а от собственных сограждан".
"Почему появляется преступность? ... Мы знаем, как преступниками становятся богатые люди, у которых все есть. И тем не менее человек становится преступником. Кроме того, известно, что люди, которые часто мало что имеют, являются допропорядочными гражданами. Значит, фактор материального обеспечения не является исключительно той причиной, по которой человек совершает преступление", - сказал патриарх, обращаясь к собравшимся.
Для предстоятеля Русской православной церкви быеа проведена краткая экскурсия по музею СК РФ, где представлены экспонаты, посвященные деятельности следственных органов, начиная со времен Петра I и до наших дней. В завершение экскурсии патриарх Кирилл оставил запись в книге почётных посетителей, сообщила пресс-служба патриарха.
