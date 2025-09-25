https://ria.ru/20250925/moskva-2044324866.html
В Москве будут судить банду вымогателей, похищавшую людей
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении семи участников банды, занимавшейся похищением людей, вымогательством и грабежами, сообщает столичная прокуратура. "Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 7 участников организованной устойчивой вооруженной группы (банды), пяти мужчин и двух женщин… Уголовное дело будет направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении шести обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одной из соучастников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении. По версии следствия, в ноябре 2023 года двое обвиняемых создали банду для похищения людей, вымогательства, совершения разбойных нападений в Москве. В группу они привлекли еще пять человек. Злоумышленники похищали людей, требуя передачи имущества, совершали разбойные нападения и грабежи. Так, сообщается в релизе, они пригласили одного из потерпевших в кафе на Нижней Радищевской улице, где избили его, после чего, представившись сотрудниками правоохранительных органов, насильно посадили в автомобиль. Затем похитили и знакомого пострадавшего. Угрожая пистолетом и ножом, вымогатели требовали от каждого из мужчин по 1 миллиону рублей. Те откупились, и их отпустили. Аналогичным способом злоумышленники похитили двух девушек на Ленинском проспекте и также вымогали у них денежные средства. В декабре 2023 года участники банды напали на мужчину и забрали более 150 тысяч рублей. В январе 2024 года обвиняемые в форме сотрудников правоохранительных органов проникли в квартиру на Нагатинской набережной, угрожая оружием, отобрали у четверых мужчин и женщины мобильные телефоны и технику. Также потерпевшие перевели на счета злоумышленников денежные средства. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений, злоумышленникам предъявлены обвинения по п. "а" ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный организованной группой) ч. 4 ст. 222 (незаконное приобретение огнестрельного оружия), ч. 1, 2 ст. 209 (создание и участие в устойчивой вооруженной группе (банде), а равно руководство бандой), п. "а" ч. 3 ст. 161 (грабеж), п. "а" ч. 3 ст. 126 (похищение человека), п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).
