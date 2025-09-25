https://ria.ru/20250925/moskva-2044280314.html

Депутат Госдумы предложил перенести штаб-квартиру ООН в Москву

Депутат Госдумы предложил перенести штаб-квартиру ООН в Москву

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил в комментарии РИА Новости, что Москва подходит лучше для штаб-квартиры ООН, чем Нью-Йорк, и предложил организации сменить прописку. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у ООН - "огромный потенциал", но организация не реализует его "даже близко", в том числе в вопросах решения конфликтов. "К сожалению, тот факт, что штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке, сыграло с организацией злую шутку. ООН перестала выполнять функцию по поддержанию мира на планете, так как стала сильно подвержена попыткам западных стран подчинить ее в угоду своим геополитическим интересам. Уверен, что штаб-квартире ООН стоить сменить прописку на справедливую и сдержанную Москву, где будут уважать страны всего мира, и не отдельного клуба по интересам", - сказал Шеремет. При этом, по его мнению, в нынешнем здании в Нью-Йорке, где расположена штаб-квартира ООН, власти США могли бы открыть казино или игровой клуб, чтобы отбить свои вложения в организацию.

