Россиян предупредили о новой схеме мошенников

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мошенники рассылают поддельные уведомления о взломе электронной почты, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники рассылают поддельные уведомления о взломе почты mail. Имя отправителя выглядит убедительно - Mail, но подвох легко обнаружить, посмотрев адрес. Если пройти по ссылке, откроется фишинговая форма для смены пароля", - говорится в публикации в Telegram-канале ведомства. В ведомстве предупредили, что, если заполнить форму, все данные для авторизации окажутся у преступника. "А с почтой часто связаны другие значимые сервисы. Поэтому очень важно научить научить близких проверять адреса сайтов и отправителей", - пояснили в МВД. В ведомстве подчеркнули, что адресная строка браузера всегда вверху окна. Именно там видно настоящий адрес, любые лишние символы, дефисы или странные окончания домена - повод насторожиться. Отмечается, что адрес отправителя можно посмотреть в почтовых сервисах рядом с именем отправителя - почти всегда можно нажать стрелочку, "подробности" или "показать весь адрес". Настоящее письмо от банка не придет с неизвестных доменов. Адрес должен совпадать с официальным доменом организации.

