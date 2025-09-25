https://ria.ru/20250925/moshenniki-2044423324.html

Мошенники создали фейковый аккаунт руководства Курской АЭС

25.09.2025

КУРСК, 25 сен - РИА Новости. Мошенники создали фейковый чат, аккаунт руководства Курской атомной электростанции в мессенджере Telegram, сообщили в пресс-службе станции. "Прямо сейчас мошенники создали фейковый чат, аккаунт руководства курской АЭС в Telegram. Руководство КуАЭС не создает группы в соцсетях и не приглашает туда сотрудников, не запрашивает данные, не просит пройти по ссылкам и тем более не просит прислать код подтверждения", - сообщили в Telegram-канале Курской АЭС. Пресс-служба станции также рекомендует внимательно просматривать, кто пишет, и не отвечать на сообщения. "Призыв к быстрому действию: "срочно", "прямо сейчас", угрозы "примем меры", "обязаны" и т.д. - пишут мошенники. Особый риск есть у коллег-пенсионеров. Предупредите их при возможности. Если вы уже выдали злоумышленникам пароль от "Госуслуг" - срочно обращайтесь по горячей линии, у них уже имеется отработанный алгоритм восстановления", – говорится в сообщении. Ранее в четверг губернатор региона Александр Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове, при падении он зацепил одно из строений на территории строящейся станции, угрозы возгорания нет. Пресс-служба атомной электростанции сообщала РИА Новости, что радиационный фон Курской АЭС после попытки атаки ВСУ находится в пределах естественных значений.

