Мошенники создали фейковый аккаунт руководства Курской АЭС
20:39 25.09.2025
Мошенники создали фейковый аккаунт руководства Курской АЭС
курчатов
александр хинштейн
telegram
курская аэс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_60d3956d947390b4c2b6c9549d6cdae9.jpg
КУРСК, 25 сен - РИА Новости. Мошенники создали фейковый чат, аккаунт руководства Курской атомной электростанции в мессенджере Telegram, сообщили в пресс-службе станции. "Прямо сейчас мошенники создали фейковый чат, аккаунт руководства курской АЭС в Telegram. Руководство КуАЭС не создает группы в соцсетях и не приглашает туда сотрудников, не запрашивает данные, не просит пройти по ссылкам и тем более не просит прислать код подтверждения", - сообщили в Telegram-канале Курской АЭС. Пресс-служба станции также рекомендует внимательно просматривать, кто пишет, и не отвечать на сообщения. "Призыв к быстрому действию: "срочно", "прямо сейчас", угрозы "примем меры", "обязаны" и т.д. - пишут мошенники. Особый риск есть у коллег-пенсионеров. Предупредите их при возможности. Если вы уже выдали злоумышленникам пароль от "Госуслуг" - срочно обращайтесь по горячей линии, у них уже имеется отработанный алгоритм восстановления", – говорится в сообщении. Ранее в четверг губернатор региона Александр Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове, при падении он зацепил одно из строений на территории строящейся станции, угрозы возгорания нет. Пресс-служба атомной электростанции сообщала РИА Новости, что радиационный фон Курской АЭС после попытки атаки ВСУ находится в пределах естественных значений.
курчатов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_cc43ebbab81cb6a24ab6405b7dc607f5.jpg
1920
1920
true
курчатов, александр хинштейн, telegram, курская аэс, вооруженные силы украины
Курчатов, Александр Хинштейн, Telegram, Курская АЭС, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
КУРСК, 25 сен - РИА Новости. Мошенники создали фейковый чат, аккаунт руководства Курской атомной электростанции в мессенджере Telegram, сообщили в пресс-службе станции.
"Прямо сейчас мошенники создали фейковый чат, аккаунт руководства курской АЭС в Telegram. Руководство КуАЭС не создает группы в соцсетях и не приглашает туда сотрудников, не запрашивает данные, не просит пройти по ссылкам и тем более не просит прислать код подтверждения", - сообщили в Telegram-канале Курской АЭС.
Пресс-служба станции также рекомендует внимательно просматривать, кто пишет, и не отвечать на сообщения.
"Призыв к быстрому действию: "срочно", "прямо сейчас", угрозы "примем меры", "обязаны" и т.д. - пишут мошенники. Особый риск есть у коллег-пенсионеров. Предупредите их при возможности. Если вы уже выдали злоумышленникам пароль от "Госуслуг" - срочно обращайтесь по горячей линии, у них уже имеется отработанный алгоритм восстановления", – говорится в сообщении.
Ранее в четверг губернатор региона Александр Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове, при падении он зацепил одно из строений на территории строящейся станции, угрозы возгорания нет. Пресс-служба атомной электростанции сообщала РИА Новости, что радиационный фон Курской АЭС после попытки атаки ВСУ находится в пределах естественных значений.
ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС-2
Курчатов
Александр Хинштейн
Telegram
Курская АЭС
Вооруженные силы Украины
 
 
