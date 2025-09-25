https://ria.ru/20250925/moldaviya-2044396232.html

Суд на год ограничил деятельность оппозиционной партии "Сердце Молдовы"

Суд на год ограничил деятельность оппозиционной партии "Сердце Молдовы" - РИА Новости, 25.09.2025

Суд на год ограничил деятельность оппозиционной партии "Сердце Молдовы"

Суд в Кишиневе на год ограничил деятельность оппозиционной в Молдавии партии "Сердце Молдовы", пишет Newsmaker. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T18:49:00+03:00

2025-09-25T18:49:00+03:00

2025-09-25T21:27:00+03:00

молдавия

в мире

кишинев

гагаузия

василий тарлев

игорь додон

ирина влах

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Суд в Кишиневе на год ограничил деятельность оппозиционной в Молдавии партии "Сердце Молдовы", пишет Newsmaker."Суд ограничил на 12 месяцев деятельность партии "Сердце Молдовы", как запрашивал Минюст", — говорится в публикации.Лидер организации Ирина Влах назвала такое решение политическим заказом. Партия намерена его опротестовать в Высшей судебной палате.Глава Соцпартии Молдавии Игорь Додон заявил, что ограничение деятельности "Сердца Молдовы" не помешает Патриотическому блоку добиться наилучшего результата на выборах.Выборы в парламент Молдавии запланированы на 28 сентября.Борьба с оппозицией в МолдавииВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить проведение протестных акций за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.

https://ria.ru/20250925/moldaviya-2044382523.html

https://ria.ru/20250925/kampaniya-2044386155.html

https://ria.ru/20250925/moldaviya-2044325892.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, в мире, кишинев, гагаузия, василий тарлев, игорь додон, ирина влах