Суд на год ограничил деятельность оппозиционной партии "Сердце Молдовы" - РИА Новости, 25.09.2025
18:49 25.09.2025 (обновлено: 21:27 25.09.2025)
Суд на год ограничил деятельность оппозиционной партии "Сердце Молдовы"
Суд в Кишиневе на год ограничил деятельность оппозиционной в Молдавии партии "Сердце Молдовы", пишет Newsmaker. РИА Новости, 25.09.2025
КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Суд в Кишиневе на год ограничил деятельность оппозиционной в Молдавии партии "Сердце Молдовы", пишет Newsmaker."Суд ограничил на 12 месяцев деятельность партии "Сердце Молдовы", как запрашивал Минюст", — говорится в публикации.Лидер организации Ирина Влах назвала такое решение политическим заказом. Партия намерена его опротестовать в Высшей судебной палате.Глава Соцпартии Молдавии Игорь Додон заявил, что ограничение деятельности "Сердца Молдовы" не помешает Патриотическому блоку добиться наилучшего результата на выборах.Выборы в парламент Молдавии запланированы на 28 сентября.Борьба с оппозицией в МолдавииВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить проведение протестных акций за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
молдавия, в мире, кишинев, гагаузия, василий тарлев, игорь додон, ирина влах
Молдавия, В мире, Кишинев, Гагаузия, Василий Тарлев, Игорь Додон, Ирина Влах
КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Суд в Кишиневе на год ограничил деятельность оппозиционной в Молдавии партии "Сердце Молдовы", пишет Newsmaker.
"Суд ограничил на 12 месяцев деятельность партии "Сердце Молдовы", как запрашивал Минюст", — говорится в публикации.
Лидер организации Ирина Влах назвала такое решение политическим заказом. Партия намерена его опротестовать в Высшей судебной палате.
Глава Соцпартии Молдавии Игорь Додон заявил, что ограничение деятельности "Сердца Молдовы" не помешает Патриотическому блоку добиться наилучшего результата на выборах.
Выборы в парламент Молдавии запланированы на 28 сентября.

Борьба с оппозицией в Молдавии

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.
Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить проведение протестных акций за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.
В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
МолдавияВ миреКишиневГагаузияВасилий ТарлевИгорь ДодонИрина Влах
 
 
