В Минобороны Молдавии назвали информацию о массовых вызовах в военкомат ложной
КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Минобороны Молдавии вынуждено было объясняться в связи с сообщениями о массовых вызовах граждан в военкоматы по повестке, при этом увязало это с кампанией по выборам в парламент, которые назначены на 28 сентября.
Ранее в четверг в ряде молдавских Telegram-каналов появилась информация о рассылке жителями Молдавии повесток. В тексте повесток целью явки в военкомат было указано "прояснение военной ситуации".
"Министерство обороны заявляет, что не отправляло никаких повесток гражданам, и что вся эта информация ложна. Их цель ясна: посеять панику, подорвать доверие к государственным институтам и манипулировать общественным мнением в контексте текущих избирательных процессов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны.
Ведомство призвало граждан сохранять бдительность и получать информацию исключительно из официальных источников государственных органов.
Западные страны и нынешние молдавские власти во главе с президентом республики Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.