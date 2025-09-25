https://ria.ru/20250925/moldaviya-2044326389.html

Минобороны Молдавии объяснило сообщения о массовых вызовах в военкоматы

Минобороны Молдавии объяснило сообщения о массовых вызовах в военкоматы - РИА Новости, 25.09.2025

Минобороны Молдавии объяснило сообщения о массовых вызовах в военкоматы

Минобороны Молдавии вынуждено было объясняться в связи с сообщениями о массовых вызовах граждан в военкоматы по повестке, при этом увязало это с кампанией по... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T16:12:00+03:00

2025-09-25T16:12:00+03:00

2025-09-25T16:15:00+03:00

в мире

молдавия

сша

великобритания

майя санду

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Минобороны Молдавии вынуждено было объясняться в связи с сообщениями о массовых вызовах граждан в военкоматы по повестке, при этом увязало это с кампанией по выборам в парламент, которые назначены на 28 сентября. Ранее в четверг в ряде молдавских Telegram-каналов появилась информация о рассылке жителями Молдавии повесток. В тексте повесток целью явки в военкомат было указано "прояснение военной ситуации". "Министерство обороны заявляет, что не отправляло никаких повесток гражданам, и что вся эта информация ложна. Их цель ясна: посеять панику, подорвать доверие к государственным институтам и манипулировать общественным мнением в контексте текущих избирательных процессов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны. Ведомство призвало граждан сохранять бдительность и получать информацию исключительно из официальных источников государственных органов. Западные страны и нынешние молдавские власти во главе с президентом республики Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.

https://ria.ru/20250925/mirotvortsy-2044299822.html

https://ria.ru/20250612/moldaviya-2022555862.html

молдавия

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, сша, великобритания, майя санду, нато