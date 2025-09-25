https://ria.ru/20250925/moldaviya-2044325892.html

Власти Молдавии пытаются закрыть рот оппозиции, заявил экс-премьер

Власти Молдавии пытаются закрыть рот оппозиции, заявил экс-премьер

КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются закрыть оппозиционным силам рот, потому что не хотят признавать, что пришло время им уйти в отставку, заявил экс-премьер, один из лидеров Патриотического блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. Сторонники оппозиционного Патриотического блока в четверг провели в центре Кишинева марш и митинг за свободные и честные парламентские выборы в Молдавии, в мероприятии приняли участие более 5 тысяч человек, в том числе лидеры политформирования, а также депутаты парламента. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Время пришло, чтобы власти ушли, мы вместе с вами их поможем. Их место - не у власти. Они пытаются диктатурой, хуже, чем при военной хунте, закрыть нам глаза, закрыть рот и вести непонятно куда. Нам не нужна война, мы гарантируем мир, мирную жизнь. Молдова в опасности, мы обязаны ее спасти", - заявил Тарлев на митинге. Он призвал граждан Молдавии не расслабляться перед выборами, а массовой выходить и участвовать в голосовании. "У меня есть большая просьба мобилизоваться, не сидеть дома, потому что перед нами будущее, оно зависит от граждан Молдавии, независимо от того, находятся они внутри страны или за границей. Мы все должны четко сказать, что мы - патриоты, любим страну, любим наши традиции и будем за них бороться", - призвал Тарлев. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

