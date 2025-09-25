https://ria.ru/20250925/moldaviya-2044302131.html

В Кишиневе прошел марш за честные выборы

В Кишиневе прошел марш за честные выборы

В Кишиневе прошел марш за честные выборы

Сторонники оппозиционного Патриотического блока провели в центре Кишинева митинг за честные выборы в парламент Молдавии.

КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Сторонники оппозиционного Патриотического блока провели в центре Кишинева митинг за честные выборы в парламент Молдавии."Патриотический избирательный блок провел в Кишиневе марш и митинг в поддержку свободных и честных выборов, в акции приняли участие более пяти тысяч человек. Участники митинга выступили за равные права всех граждан участвовать в парламентских выборах 28 сентября, независимо от того, где они проживают или находятся", — сообщила пресс-служба входящей в блок Соцпартии.Во главе колонны шли лидеры блока Додон, Влах, Тарлев, а также депутаты парламента. Они отметили, что чем ближе выборы, тем агрессивнее и истеричнее становится режим правящей партии "Действие и солидарность", которая запугивает и шантажирует собственный народ."У правящей партии нет достижений — они привели страну к полной разрухе, поэтому запугивают народ штрафами, обысками и арестами, преследуют людей. Игорь Додон отдельно обратился к представителям диаспоры и призвал их не позволить режиму украсть их голос и сфальсифицировать выборы. А для этого нужно прийти на избирательные участки и проголосовать против ПДС", — заявили организаторы.Борьба с оппозицией в МолдавииВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.

