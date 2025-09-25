https://ria.ru/20250925/moldaviya-2044193382.html

Европа принесла в Молдавию нищету, заявили в оппозиции

Европа принесла в Молдавию нищету, заявили в оппозиции - РИА Новости, 25.09.2025

Европа принесла в Молдавию нищету, заявили в оппозиции

Европа принесла Молдавии нищету, коррупцию и репрессии, заявила РИА Новости депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T06:52:00+03:00

2025-09-25T06:52:00+03:00

2025-09-25T09:01:00+03:00

в мире

молдавия

европа

москва

марина таубер

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/86/1550238604_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a6e2ea243be269554279f371876a42fd.jpg

КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Европа принесла Молдавии нищету, коррупцию и репрессии, заявила РИА Новости депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер."Евроглобализм — это не то, что нужно Молдове. В интересах Молдавии — это дружба и стратегическое партнерство по ряду направлений с Российской Федерацией и со странами Евразийского Союза. То, что является одним из основных пунктов программы политического блока "Победа" и команды Илана Шора. Мы будем на этом настаивать, и самое главное, что мы настаиваем на этом, не основываясь на нашем мнении, а на том, что говорят нам граждане. Европа принесла нам нищету, поднятие тарифов и налогов, закрытие школ, больниц, коррупцию, полный хаос, беспредел в юстиции, репрессии, гонения", — сказала она.По ее мнению, Европа не может предложить ничего полезного стране, поскольку сама находится в кризисе. Молдавия же при президенте Майе Санду превратилась в полицейское государство."Эксперты заявляют о том, что в ближайшее время Евросоюза вообще может и не быть. А нам Майя Санду и ПДС, видимо, думая, что мы дурачки, рассказывают, что это очень выгодно и интересно. Да, ей лично, для ее кармана это выгодно и интересно. И еще там парочки из руководства ПДС. Стране нужно срочно отказаться от этого вектора. И что самое важное, граждане поддержали все наши слова в прошлом году на референдуме евроинтеграции", — отметила Таубер.Отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года Санду, которая придерживается проевропейской политики.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.

https://ria.ru/20250925/moldaviya-2044189507.html

https://ria.ru/20250924/moldavija-2044062528.html

https://ria.ru/20250924/moldavija-2043891458.html

https://ria.ru/20250923/moldaviya-2043696701.html

молдавия

европа

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, европа, москва, марина таубер, майя санду