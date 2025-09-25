Рейтинг@Mail.ru
Европа принесла в Молдавию нищету, заявили в оппозиции
25.09.2025
Европа принесла в Молдавию нищету, заявили в оппозиции
КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Европа принесла Молдавии нищету, коррупцию и репрессии, заявила РИА Новости депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер."Евроглобализм — это не то, что нужно Молдове. В интересах Молдавии — это дружба и стратегическое партнерство по ряду направлений с Российской Федерацией и со странами Евразийского Союза. То, что является одним из основных пунктов программы политического блока "Победа" и команды Илана Шора. Мы будем на этом настаивать, и самое главное, что мы настаиваем на этом, не основываясь на нашем мнении, а на том, что говорят нам граждане. Европа принесла нам нищету, поднятие тарифов и налогов, закрытие школ, больниц, коррупцию, полный хаос, беспредел в юстиции, репрессии, гонения", — сказала она.По ее мнению, Европа не может предложить ничего полезного стране, поскольку сама находится в кризисе. Молдавия же при президенте Майе Санду превратилась в полицейское государство."Эксперты заявляют о том, что в ближайшее время Евросоюза вообще может и не быть. А нам Майя Санду и ПДС, видимо, думая, что мы дурачки, рассказывают, что это очень выгодно и интересно. Да, ей лично, для ее кармана это выгодно и интересно. И еще там парочки из руководства ПДС. Стране нужно срочно отказаться от этого вектора. И что самое важное, граждане поддержали все наши слова в прошлом году на референдуме евроинтеграции", — отметила Таубер.Отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года Санду, которая придерживается проевропейской политики.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
Европа принесла в Молдавию нищету, заявили в оппозиции

КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Европа принесла Молдавии нищету, коррупцию и репрессии, заявила РИА Новости депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.
"Евроглобализм — это не то, что нужно Молдове. В интересах Молдавии — это дружба и стратегическое партнерство по ряду направлений с Российской Федерацией и со странами Евразийского Союза. То, что является одним из основных пунктов программы политического блока "Победа" и команды Илана Шора. Мы будем на этом настаивать, и самое главное, что мы настаиваем на этом, не основываясь на нашем мнении, а на том, что говорят нам граждане. Европа принесла нам нищету, поднятие тарифов и налогов, закрытие школ, больниц, коррупцию, полный хаос, беспредел в юстиции, репрессии, гонения", — сказала она.
По ее мнению, Европа не может предложить ничего полезного стране, поскольку сама находится в кризисе. Молдавия же при президенте Майе Санду превратилась в полицейское государство.
"Эксперты заявляют о том, что в ближайшее время Евросоюза вообще может и не быть. А нам Майя Санду и ПДС, видимо, думая, что мы дурачки, рассказывают, что это очень выгодно и интересно. Да, ей лично, для ее кармана это выгодно и интересно. И еще там парочки из руководства ПДС. Стране нужно срочно отказаться от этого вектора. И что самое важное, граждане поддержали все наши слова в прошлом году на референдуме евроинтеграции", — отметила Таубер.
Отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года Санду, которая придерживается проевропейской политики.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
