"Победа" надеется, что Гуцул скоро вернется к семье

КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" надеется, что приговоренная к семи годам тюрьмы глава Гагаузии Евгения Гуцул скоро вернется к семье и на работу как руководитель региона, заявила депутат парламента от политформирования Марина Таубер в интервью РИА Новости. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. "Это однозначно скоро всё закончится. Я уверена, что эта несправедливость скоро закончится, и Евгения Александровна вернется в первую очередь домой к своей семье, и, конечно же, на работу, где ее очень ждут жители Гагаузии. Мы, с нашей стороны, можем, конечно же, только пожелать Евгении Александровне сил, терпения. Мы понимаем, что это очень сложно, но её боготворит вся Гагаузия, все надеются и знают, что она выдержит, имея очень сильный и крепкий характер", - сказала Таубер. По ее словам, преследование и заключение Гуцул под стражу - это нонсенс, мировой прецедент. Депутат выразила уверенность, что он войдет в историю, а те люди, которые стояли за этим, обязательно ответят. Она отметила, что это решение центральных властей, а не прокуроров или судей. "Это то, что продиктовала им лично Майя Санду. Несмотря на это, консолидация общества и всей Гагаузии вокруг Евгении Александровны Гуцул становится всё только больше и больше. Даже, может быть, те, которые изначально не были, скажем так, избирателями Евгении Гуцул, сейчас приходят к той мысли, что это именно тот человек, который представляет и сможет эффективно представлять интересы Гагаузии. Более того, людям очень не нравится, что получается любой, кто заявляет иное, чем хочет власть, становится сразу врагом народа. Конечно же, и фактор того, что Евгению Гуцул очень любят в Гагаузии. За несколько лет своего правления она смогла доказать, что она действительно предана идее Гагаузской автономии и всему тому, что важно именно гагаузам", - подчеркнула Таубер. По ее мнению, Майя Санду получила обратный от желаемого эффект, когда люди только сплачиваются вокруг Евгении Гуцул. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов. Полный текст интервью читайте на ria.ru в 11.00 мск.

