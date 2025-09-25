https://ria.ru/20250925/moldaviya-2043785797.html

"Одесса следующая". Украину готовят к удару с тыла

"Одесса следующая". Украину готовят к удару с тыла - РИА Новости, 25.09.2025

"Одесса следующая". Украину готовят к удару с тыла

Майя Санду обвинила Россию в подготовке госпереворота в Молдавии с целью дальнейшего наступления на Одессу. Спецслужбы якобы раскрыли операцию по обучению...

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Майя Санду обвинила Россию в подготовке госпереворота в Молдавии с целью дальнейшего наступления на Одессу. Спецслужбы якобы раскрыли операцию по обучению боевиков. Оппозиция не сомневается, что президент лжет, надеясь спасти свою партию от неминуемого поражения на выборах 28 сентября. Что происходит в Кишиневе — в материале РИА Новости.Сербом по демократииВласти провели облаву и задержали 74 человека по подозрению в подготовке массовых беспорядков. По данным молдавских спецслужб, тренировали их в лагерях в Сербии якобы российские инструкторы. При этом боевики были связаны с местными политическими партиями и организованными преступными группами. Задержанным грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.Руководитель прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Виктор Фуртунэ уточнил: к расследованию приступили еще в июле. За пару месяцев силовикам якобы удалось выяснить, кого и куда возили, чему обучали. По словам Фуртунэ, боевикам заплатили по 400 евро.Глава полиции Виорел Чернэуцану утверждает, что инструктировали их граждане России. Причем некоторых молдаван убедили поехать в Сербию под предлогом паломничества, но уже за границей втянули в подготовку к беспорядкам. В частности, обучали провокациям во время протестных акций.Представители силовых ведомств заверили журналистов: данное дело никак не связано в предстоящими парламентскими выборами. А такие подозрения есть. По всем опросам партия Майи Санду "Действие и солидарность" не получит большинства. Так, по данным iData, ее поддерживают только 34,7 процента избирателей, тогда как "Патриотический блок" — 36. И власти всячески пытаются изменить ситуацию.Примечательно, что среди задержанных — как минимум четверо "патриотов". "Слежка, шантаж, обыски, аресты и так далее. Это ненормально. Открывается ящик Пандоры, и последствия у этого будут серьезные", — предупредил один из лидеров оппозиции Василий Тарлев. По его мнению, режим Санду превратился в военную диктатуру.Партию "Сердце Молдавии" из "Патриотического блока" обвинили в незаконном финансировании, что может послужить основанием для снятия с выборов. Сейчас этот вопрос рассматривает Конституционный суд.Европейская мечтаВ тот же день, когда сообщили о задержании 74 боевиков, Санду обратилась к соотечественникам в стране и за рубежом. Парламентские выборы должны решить судьбу суверенитета Молдавии и ее европейского будущего, напомнила она. И подчеркнула: если "Действие и солидарность" не сможет сформировать правительство, власть достанется пророссийским силам, которые превратят республику в плацдарм для наступления Москвы на Одесскую область Украины."У Кремля есть сообщники! Это люди, которые в прошлом уже много раз доказывали, что за деньги готовы продать даже свою страну. У них нет родины, у них есть лишь их хозяева. <…> Мы с вами уже пережили времена, когда у руля находились те, кто сегодня скупают голоса. Давайте вспомним, сколько зла они причинили Молдове и как тяжело нам было изгнать их из власти. <…> Кремль считает, что всех нас можно купить. Что мы слишком малы, чтобы сопротивляться. Что мы не страна, а территория. <…> Давайте будем достойны нашей Молдовы! Не продадим ее ворам и не позволим другим ее продавать! А в воскресенье докажем всем, что Молдова — это не клочок земли, который можно продать или купить за три сребреника, а наш священный дом", — заявила Санду.Мэр Кишинева Ион Чебан, один из лидеров оппозиционного блока "Альтернатива" (рейтинг по iData — 7,9 процента), расценил это как ставку на запугивание населения, ненависть и раскол в обществе.Зато Санду поддержал экс-президент Николай Тимофти."Как и все, я хочу безопасного и благополучного будущего для наших детей и внуков. Молдова стоит перед важным выбором: мы можем продолжить наш европейский путь, путь процветания, безопасности, закона и уважения, или упустить эту историческую возможность, рискуя остаться изолированными от цивилизованного мира и уязвимыми перед опасностями, которые десятилетиями сдерживали нас", — сказал он.Помимо прочего, Тимофти известен тем, что перед отставкой принес извинения олигарху Владимиру Плахотнюку за отказ назначить его премьер-министром. В июле олигарха задержали в Греции — возможно, экстрадируют. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в создании преступной организации, мошенничестве и отмывании денег. Ранее он считался серым кардиналом, а Санду называет тот период "оккупационным".Спасение утопающейЗамглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что запугиванием Санду пытается лишить население воли к сопротивлению перед фальсификацией выборов."Она хочет ликвидировать любые очаги неповиновения. Ее правлению не должно быть никакой альтернативы. В идеале оппозицию вообще нужно отстранить от выборов, тогда и фальсифицировать ничего не придется. При этом в Евросоюзе готовы поддержать все, что предпримут лояльные Брюсселю власти. Так же как было в Румынии", — объяснил он РИА Новости.Так что исход голосования 28 сентября предрешен, уверен эксперт. В крайнем случае Санду поможет диаспора, чьи голоса подсчитают в консульствах, то есть в стороне от наблюдателей.Однако молдавский политический аналитик Дмитрий Кисеев видит в репрессиях Санду агонию ее режима."История про боевиков, которых якобы тренировали в Сербии, — чистый фейк. Оппозиция уже доказала, что представленные видео отсняли на площадке для пейнтбола под Кишиневом. Санду надеется, что эта ложь склонит неопределившихся к ее партии. Правда, силовики забыли объяснить: если Россия планирует выиграть парламентские выборы, зачем ей устраивать беспорядки?" — отметил он в беседе с РИА Новости.Эксперт убежден, что внутри Молдавии "Действие и солидарность" наберет 20 процентов. Диаспора тоже не принесет желаемого перевеса. Максимальный результат — 500 тысяч голосов (треть того, что было на президентских выборах в 2024-м), а это — крах режима."У Санду агония, она не знает, что еще сделать для победы. У нее два варианта действий после 28 сентября: либо не утверждать оппозиционное правительство и организовать перевыборы, либо объявить о попытке захвата страны Россией и ввести диктатуру", — полагает Кисеев.Второй вариант, по его мнению, особенно губителен для Санду, так как она лишится даже той небольшой поддержки избирателей, которая у нее еще есть.

