В Молдавии обвинили Санду в политических чистках - 25.09.2025
11:23 25.09.2025
В Молдавии обвинили Санду в политических чистках
КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) и президент Молдавии Майя Санду обещали гражданам провести реформу системы юстиции, но на практике это обернулось политическими чистками и запугиванием прокуроров и судей, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. "Правосудие в Молдавии больше не ассоциируется с правдой. Оно стало символом страха — страха судей, прокуроров и всех, кто осмеливается выступить против нынешнего политического режима. Сегодня всё находится под контролем ПДС и Майи Санду. Они решают, кто останется в судебной системе, а кто будет исключён — всё подчинено их влиянию. Они обещали реформу и справедливость, а принесли политические чистки и страх", - написал Боля в своем Telegram-канале. По его словам, власти обещали реформу и торжество верховенства права, но вместо этого начали борьбу за контроль над судебной системой. "Режим создал тайные комитеты, менял правила на ходу,.. в результате многие опытные судьи ушли в отставку. Это привело к опустошению судов: дела годами пылятся в архивах, а простые граждане тщетно ждут правосудия. 28 сентября 2025 года у граждан Молдавии появится шанс остановить эти злоупотребления", - отметил Боля. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) и президент Молдавии Майя Санду обещали гражданам провести реформу системы юстиции, но на практике это обернулось политическими чистками и запугиванием прокуроров и судей, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
"Правосудие в Молдавии больше не ассоциируется с правдой. Оно стало символом страха — страха судей, прокуроров и всех, кто осмеливается выступить против нынешнего политического режима. Сегодня всё находится под контролем ПДС и Майи Санду. Они решают, кто останется в судебной системе, а кто будет исключён — всё подчинено их влиянию. Они обещали реформу и справедливость, а принесли политические чистки и страх", - написал Боля в своем Telegram-канале.
По его словам, власти обещали реформу и торжество верховенства права, но вместо этого начали борьбу за контроль над судебной системой. "Режим создал тайные комитеты, менял правила на ходу,.. в результате многие опытные судьи ушли в отставку. Это привело к опустошению судов: дела годами пылятся в архивах, а простые граждане тщетно ждут правосудия. 28 сентября 2025 года у граждан Молдавии появится шанс остановить эти злоупотребления", - отметил Боля.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
