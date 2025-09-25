Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии заявили, что страна может исчезнуть с карты мира - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 25.09.2025 (обновлено: 09:36 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/moldavija-2044203312.html
В Молдавии заявили, что страна может исчезнуть с карты мира
В Молдавии заявили, что страна может исчезнуть с карты мира - РИА Новости, 25.09.2025
В Молдавии заявили, что страна может исчезнуть с карты мира
Молдавия может исчезнуть с карты мира из-за политики президента республики Майи Санду и превратиться в колонию ЕС, заявила в интервью РИА Новости депутат... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T09:35:00+03:00
2025-09-25T09:36:00+03:00
в мире
молдавия
россия
москва
майя санду
марина таубер
мария захарова
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Молдавия может исчезнуть с карты мира из-за политики президента республики Майи Санду и превратиться в колонию ЕС, заявила в интервью РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. "Молдова их (представителей ЕС – ред.) интересует как плацдарм. Вот они ее в принципе захватили, сейчас они хотят переподтвердиться в своем управлении, а Майя Санду послушно выполняет абсолютно все их указания, и дальше, как мы не один раз уже заявляли, Молдова просто исчезнет с карты мира. Это будет европейская колония, румынская колония, они сами там себе придумают, как это будет происходить, но их не интересует суверенное, независимое государство Молдова, которое может развиваться само по себе, естественно имея именно сильных партнеров", - сказала Таубер. По ее словам, с точки зрения интересов Молдавии важна дружба и стратегическое партнерство по ряду направлений с Российской Федерацией и со странами Евразийского Союза, и это мнение высказывают граждане республики. "Мы видим, как развивается Российская Федерация, и мы понимаем прекрасно, что сотрудничество в сфере газа, в сфере сельского хозяйства, что экономическое развитие, экономические совместные проекты, торговля и так далее — это все нам интересно с большим рынком, а не тем рынком ЕС, который, в принципе, разрушился", - пояснила Таубер. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20250925/nato-2044011384.html
https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037676770.html
молдавия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, москва, майя санду, марина таубер, мария захарова, евросоюз, евразийский союз
В мире, Молдавия, Россия, Москва, Майя Санду, Марина Таубер, Мария Захарова, Евросоюз, Евразийский Союз
В Молдавии заявили, что страна может исчезнуть с карты мира

Депутат Таубер: Молдавия может исчезнуть с карты мира из-за политики Санду

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги ЕС и Молдавии в Кишиневе
Флаги ЕС и Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги ЕС и Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Молдавия может исчезнуть с карты мира из-за политики президента республики Майи Санду и превратиться в колонию ЕС, заявила в интервью РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
"И тебя вылечат": Россия напала на Европу, танки НАТО уже едут
Вчера, 08:00
"Молдова их (представителей ЕС – ред.) интересует как плацдарм. Вот они ее в принципе захватили, сейчас они хотят переподтвердиться в своем управлении, а Майя Санду послушно выполняет абсолютно все их указания, и дальше, как мы не один раз уже заявляли, Молдова просто исчезнет с карты мира. Это будет европейская колония, румынская колония, они сами там себе придумают, как это будет происходить, но их не интересует суверенное, независимое государство Молдова, которое может развиваться само по себе, естественно имея именно сильных партнеров", - сказала Таубер.
По ее словам, с точки зрения интересов Молдавии важна дружба и стратегическое партнерство по ряду направлений с Российской Федерацией и со странами Евразийского Союза, и это мнение высказывают граждане республики.
"Мы видим, как развивается Российская Федерация, и мы понимаем прекрасно, что сотрудничество в сфере газа, в сфере сельского хозяйства, что экономическое развитие, экономические совместные проекты, торговля и так далее — это все нам интересно с большим рынком, а не тем рынком ЕС, который, в принципе, разрушился", - пояснила Таубер.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
"Надежда угасает". ЕС пытается предотвратить катастрофу в тылу Украины
27 августа, 08:00
 
В миреМолдавияРоссияМоскваМайя СандуМарина ТауберМария ЗахароваЕвросоюзЕвразийский Союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала