15:34 25.09.2025 (обновлено: 15:40 25.09.2025)
ВС России освободили три тысячи квадратных километров в ДНР в 2025 году
ВС России освободили три тысячи квадратных километров в ДНР в 2025 году
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские войска в 2025 году освободили более 3,3 тысячи квадратных километров в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, российские войска в период с 1 января по 25 сентября освободили более 4714 квадратных километров."Из них в Донецкой Народной Республике освобождено свыше 3308 квадратных километров, в Луганской Народной Республике - более 205 квадратных километров", - говорится в сообщении.
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские войска в 2025 году освободили более 3,3 тысячи квадратных километров в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, российские войска в период с 1 января по 25 сентября освободили более 4714 квадратных километров.
"Из них в Донецкой Народной Республике освобождено свыше 3308 квадратных километров, в Луганской Народной Республике - более 205 квадратных километров", - говорится в сообщении.
Минобороны отчиталось об успехах ВС России в 2025 году
