ВС России освободили три тысячи квадратных километров в ДНР в 2025 году
ВС России освободили три тысячи квадратных километров в ДНР в 2025 году - РИА Новости, 25.09.2025
ВС России освободили три тысячи квадратных километров в ДНР в 2025 году
Российские войска в 2025 году освободили более 3,3 тысячи квадратных километров в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T15:34:00+03:00
2025-09-25T15:34:00+03:00
2025-09-25T15:40:00+03:00
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100503_0:126:2953:1787_1920x0_80_0_0_9b6675666a055408aa98b61bfd29a4b6.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские войска в 2025 году освободили более 3,3 тысячи квадратных километров в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, российские войска в период с 1 января по 25 сентября освободили более 4714 квадратных километров."Из них в Донецкой Народной Республике освобождено свыше 3308 квадратных километров, в Луганской Народной Республике - более 205 квадратных километров", - говорится в сообщении.
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
ВС России освободили три тысячи квадратных километров в ДНР в 2025 году
МО РФ: в 2025 г освободили более 3,3 тыс квадратных километров в ДНР