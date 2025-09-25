https://ria.ru/20250925/mo-2044313181.html

ВС России освободили три тысячи квадратных километров в ДНР в 2025 году

ВС России освободили три тысячи квадратных километров в ДНР в 2025 году - РИА Новости, 25.09.2025

ВС России освободили три тысячи квадратных километров в ДНР в 2025 году

Российские войска в 2025 году освободили более 3,3 тысячи квадратных километров в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские войска в 2025 году освободили более 3,3 тысячи квадратных километров в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, российские войска в период с 1 января по 25 сентября освободили более 4714 квадратных километров."Из них в Донецкой Народной Республике освобождено свыше 3308 квадратных километров, в Луганской Народной Республике - более 205 квадратных километров", - говорится в сообщении.

2025

