Рейтинг@Mail.ru
В Мьянме заявили о прогрессе в развитии атомной энергетики благодаря России - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 25.09.2025 (обновлено: 18:47 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/mjanma-2044394807.html
В Мьянме заявили о прогрессе в развитии атомной энергетики благодаря России
В Мьянме заявили о прогрессе в развитии атомной энергетики благодаря России - РИА Новости, 25.09.2025
В Мьянме заявили о прогрессе в развитии атомной энергетики благодаря России
Мьянме удалось достичь успехов в развитии атомной энергетики благодаря сотрудничеству с Россией, заявил исполняющий обязанности президента страны Мин Аун Хлайн. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T18:45:00+03:00
2025-09-25T18:47:00+03:00
в мире
россия
мьянма
мин аун хлайн
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044390354_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_99ede2d814aa94311767adc8b626251d.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мьянме удалось достичь успехов в развитии атомной энергетики благодаря сотрудничеству с Россией, заявил исполняющий обязанности президента страны Мин Аун Хлайн. "Мьянма как страна член МАГАТЭ стремится испытывать ядерные технологии, но по разным причинам процесс задерживался. Начиная с 2022 года мы активно сотрудничаем с Россией, и благодаря совместным усилиям и поддержке со стороны России удалось достичь заметного прогресса", - сказал он на заседании Глобального атомного форума.
https://ria.ru/20250925/rosatom-2044390020.html
россия
мьянма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044390354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d576f279a45512355a849ba360bf693e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мьянма, мин аун хлайн, магатэ
В мире, Россия, Мьянма, Мин Аун Хлайн, МАГАТЭ
В Мьянме заявили о прогрессе в развитии атомной энергетики благодаря России

Аун Хлайн: Мьянма преуспела в развитии атомной энергетики благодаря России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и участники Глобального атомного форума в рамках "Мировой атомной недели" на ВДНХ
Президент России Владимир Путин и участники Глобального атомного форума в рамках Мировой атомной недели на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и участники Глобального атомного форума в рамках "Мировой атомной недели" на ВДНХ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мьянме удалось достичь успехов в развитии атомной энергетики благодаря сотрудничеству с Россией, заявил исполняющий обязанности президента страны Мин Аун Хлайн.
"Мьянма как страна член МАГАТЭ стремится испытывать ядерные технологии, но по разным причинам процесс задерживался. Начиная с 2022 года мы активно сотрудничаем с Россией, и благодаря совместным усилиям и поддержке со стороны России удалось достичь заметного прогресса", - сказал он на заседании Глобального атомного форума.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
"Росатом" начал работы по проекту малой АЭС в Мьянме
Вчера, 18:32
 
В миреРоссияМьянмаМин Аун ХлайнМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала