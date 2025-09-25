https://ria.ru/20250925/mjanma-2044394807.html
В Мьянме заявили о прогрессе в развитии атомной энергетики благодаря России
Мьянме удалось достичь успехов в развитии атомной энергетики благодаря сотрудничеству с Россией, заявил исполняющий обязанности президента страны Мин Аун Хлайн. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мьянме удалось достичь успехов в развитии атомной энергетики благодаря сотрудничеству с Россией, заявил исполняющий обязанности президента страны Мин Аун Хлайн. "Мьянма как страна член МАГАТЭ стремится испытывать ядерные технологии, но по разным причинам процесс задерживался. Начиная с 2022 года мы активно сотрудничаем с Россией, и благодаря совместным усилиям и поддержке со стороны России удалось достичь заметного прогресса", - сказал он на заседании Глобального атомного форума.
