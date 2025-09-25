https://ria.ru/20250925/mjanma-2044394807.html

В Мьянме заявили о прогрессе в развитии атомной энергетики благодаря России

В Мьянме заявили о прогрессе в развитии атомной энергетики благодаря России - РИА Новости, 25.09.2025

В Мьянме заявили о прогрессе в развитии атомной энергетики благодаря России

Мьянме удалось достичь успехов в развитии атомной энергетики благодаря сотрудничеству с Россией, заявил исполняющий обязанности президента страны Мин Аун Хлайн. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T18:45:00+03:00

2025-09-25T18:45:00+03:00

2025-09-25T18:47:00+03:00

в мире

россия

мьянма

мин аун хлайн

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044390354_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_99ede2d814aa94311767adc8b626251d.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мьянме удалось достичь успехов в развитии атомной энергетики благодаря сотрудничеству с Россией, заявил исполняющий обязанности президента страны Мин Аун Хлайн. "Мьянма как страна член МАГАТЭ стремится испытывать ядерные технологии, но по разным причинам процесс задерживался. Начиная с 2022 года мы активно сотрудничаем с Россией, и благодаря совместным усилиям и поддержке со стороны России удалось достичь заметного прогресса", - сказал он на заседании Глобального атомного форума.

https://ria.ru/20250925/rosatom-2044390020.html

россия

мьянма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, мьянма, мин аун хлайн, магатэ