Мишустин поручил развивать кредитование под залог интеллектуальных прав

Мишустин поручил развивать кредитование под залог интеллектуальных прав

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Роспатента Юрием Зубовым поручил как можно эффективнее развивать кредитование малого и среднего... 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Роспатента Юрием Зубовым поручил как можно эффективнее развивать кредитование малого и среднего бизнеса под залог интеллектуальных прав собственности. В ходе встречи Мишустин и Зубов обсудили развитие кредитования под залог интеллектуальной собственности. По словам главы Роспатента, механизм запущен в 5 регионах, сумма выданных под залог кредитов составляет более 1,5 миллиарда рублей. "Хочу пожелать удачи, успеха и развивать как можно эффективнее направление, связанное с кредитованием малого и среднего предпринимательства в залог интеллектуальных прав собственности", - подчеркнул Мишустин. Глава правительства отметил, что важно разъяснять компаниям преимущества регистрации интеллектуальной собственности. "Важно, чтобы все сервисы были удобными, понятными. А еще очень важно разъяснять компаниям преимущества регистрации интеллектуальной собственности. Ведь это, без сомнения, актив, который позволяет и привлечь кредиты, и свой бренд усилить, а регистрация смежных прав будет катализировать в том числе и индустрии, которые работают рядом", – сказал Мишустин.

россия

