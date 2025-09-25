Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поручил развивать кредитование под залог интеллектуальных прав - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/mishustin-2044237144.html
Мишустин поручил развивать кредитование под залог интеллектуальных прав
Мишустин поручил развивать кредитование под залог интеллектуальных прав - РИА Новости, 25.09.2025
Мишустин поручил развивать кредитование под залог интеллектуальных прав
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Роспатента Юрием Зубовым поручил как можно эффективнее развивать кредитование малого и среднего... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T11:15:00+03:00
2025-09-25T11:15:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
юрий зубов
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044235706_0:0:3232:1818_1920x0_80_0_0_91ee2bfc129e0f6e331bf6765a099b09.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Роспатента Юрием Зубовым поручил как можно эффективнее развивать кредитование малого и среднего бизнеса под залог интеллектуальных прав собственности. В ходе встречи Мишустин и Зубов обсудили развитие кредитования под залог интеллектуальной собственности. По словам главы Роспатента, механизм запущен в 5 регионах, сумма выданных под залог кредитов составляет более 1,5 миллиарда рублей. "Хочу пожелать удачи, успеха и развивать как можно эффективнее направление, связанное с кредитованием малого и среднего предпринимательства в залог интеллектуальных прав собственности", - подчеркнул Мишустин. Глава правительства отметил, что важно разъяснять компаниям преимущества регистрации интеллектуальной собственности. "Важно, чтобы все сервисы были удобными, понятными. А еще очень важно разъяснять компаниям преимущества регистрации интеллектуальной собственности. Ведь это, без сомнения, актив, который позволяет и привлечь кредиты, и свой бренд усилить, а регистрация смежных прав будет катализировать в том числе и индустрии, которые работают рядом", – сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250924/mishustin--2044065893.html
https://ria.ru/20250924/mishustin-2044057577.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044235706_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0b2135eb4bd1bc9bf7f095d371e31db4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, юрий зубов, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Юрий Зубов, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Мишустин поручил развивать кредитование под залог интеллектуальных прав

Мишустин обсудил развитие кредитования бизнеса под залог интеллектуальных прав

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Роспатента Юрием Зубовым поручил как можно эффективнее развивать кредитование малого и среднего бизнеса под залог интеллектуальных прав собственности.
В ходе встречи Мишустин и Зубов обсудили развитие кредитования под залог интеллектуальной собственности. По словам главы Роспатента, механизм запущен в 5 регионах, сумма выданных под залог кредитов составляет более 1,5 миллиарда рублей.
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
24 сентября, 16:16
"Хочу пожелать удачи, успеха и развивать как можно эффективнее направление, связанное с кредитованием малого и среднего предпринимательства в залог интеллектуальных прав собственности", - подчеркнул Мишустин.
Глава правительства отметил, что важно разъяснять компаниям преимущества регистрации интеллектуальной собственности.
"Важно, чтобы все сервисы были удобными, понятными. А еще очень важно разъяснять компаниям преимущества регистрации интеллектуальной собственности. Ведь это, без сомнения, актив, который позволяет и привлечь кредиты, и свой бренд усилить, а регистрация смежных прав будет катализировать в том числе и индустрии, которые работают рядом", – сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Мишустин назвал главные приоритеты бюджета на три года
24 сентября, 15:56
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинЮрий ЗубовФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала