NYT: Минюст США поручил расследовать деятельность фонда Сороса

NYT: Минюст США обязал прокуроров расследовать деятельность фонда Сороса
Американский филантроп Джордж Сорос. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Министерство юстиции США обязало федеральных прокуроров в нескольких округах подготовить планы расследования в отношении фонда Джорджа Сороса Open Society Foundations*, пишет газета New York Times со ссылкой на копию внутренней директивы.
По информации издания, распоряжение содержит указания рассмотреть широкий спектр возможных обвинений, включая рэкет, мошенничество и материальную поддержку терроризма. Документ подписан юристом аппарата замглавы минюста Тодда Бланша и направлен окружным прокурорам в Калифорнии, Нью-Йорке, Вашингтоне, Чикаго, Детройте и Мэриленде.
NYT отмечает, что указание может свидетельствовать о готовности руководства ведомства следовать требованиям президента Дональда Трампа, который ранее открыто призывал к уголовному преследованию Сороса и его соратников. Газета напоминает, что накануне глава государства вновь обвинил миллиардера в поддержке "радикальных протестов" и заявил, что он "должен оказаться за решеткой".
В Open Society Foundations* при этом обвинения называют "политически мотивированными атаками на гражданское общество", утверждая, что деятельность фонда якобы "направлена исключительно на укрепление демократии и защиту конституционных свобод".
* Признан нежелательным в России.