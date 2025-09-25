Рейтинг@Mail.ru
NYT: Минюст США поручил расследовать деятельность фонда Сороса - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/minjust-2044395197.html
NYT: Минюст США поручил расследовать деятельность фонда Сороса
NYT: Минюст США поручил расследовать деятельность фонда Сороса - РИА Новости, 25.09.2025
NYT: Минюст США поручил расследовать деятельность фонда Сороса
Министерство юстиции США обязало федеральных прокуроров в нескольких округах подготовить планы расследования в отношении фонда Джорджа Сороса Open Society... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T18:46:00+03:00
2025-09-25T18:46:00+03:00
в мире
сша
россия
калифорния
джордж сорос
дональд трамп
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150158/26/1501582648_0:121:2400:1471_1920x0_80_0_0_0a957840053a9f68f239c0083c65c509.jpg
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Министерство юстиции США обязало федеральных прокуроров в нескольких округах подготовить планы расследования в отношении фонда Джорджа Сороса Open Society Foundations*, пишет газета New York Times со ссылкой на копию внутренней директивы. По информации издания, распоряжение содержит указания рассмотреть широкий спектр возможных обвинений, включая рэкет, мошенничество и материальную поддержку терроризма. Документ подписан юристом аппарата замглавы минюста Тодда Бланша и направлен окружным прокурорам в Калифорнии, Нью-Йорке, Вашингтоне, Чикаго, Детройте и Мэриленде. NYT отмечает, что указание может свидетельствовать о готовности руководства ведомства следовать требованиям президента Дональда Трампа, который ранее открыто призывал к уголовному преследованию Сороса и его соратников. Газета напоминает, что накануне глава государства вновь обвинил миллиардера в поддержке "радикальных протестов" и заявил, что он "должен оказаться за решеткой". В Open Society Foundations* при этом обвинения называют "политически мотивированными атаками на гражданское общество", утверждая, что деятельность фонда якобы "направлена исключительно на укрепление демократии и защиту конституционных свобод".* Признан нежелательным в России.
https://ria.ru/20250918/putin-2042751019.html
https://ria.ru/20250915/tramp-2041836318.html
сша
россия
калифорния
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150158/26/1501582648_140:0:2261:1591_1920x0_80_0_0_9e94f1d0246c879cf0bd51de8a8bd2aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, калифорния, джордж сорос, дональд трамп, нью-йорк (город)
В мире, США, Россия, Калифорния, Джордж Сорос, Дональд Трамп, Нью-Йорк (город)
NYT: Минюст США поручил расследовать деятельность фонда Сороса

NYT: Минюст США обязал прокуроров расследовать деятельность фонда Сороса

© AP Photo / Manuel Balce CenetaАмериканский филантроп Джордж Сорос
Американский филантроп Джордж Сорос - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Американский филантроп Джордж Сорос. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Министерство юстиции США обязало федеральных прокуроров в нескольких округах подготовить планы расследования в отношении фонда Джорджа Сороса Open Society Foundations*, пишет газета New York Times со ссылкой на копию внутренней директивы.
По информации издания, распоряжение содержит указания рассмотреть широкий спектр возможных обвинений, включая рэкет, мошенничество и материальную поддержку терроризма. Документ подписан юристом аппарата замглавы минюста Тодда Бланша и направлен окружным прокурорам в Калифорнии, Нью-Йорке, Вашингтоне, Чикаго, Детройте и Мэриленде.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями фракций политических партий в Госдуме РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Путин отметил негативное воздействие учебников Сороса на детей
18 сентября, 16:32
NYT отмечает, что указание может свидетельствовать о готовности руководства ведомства следовать требованиям президента Дональда Трампа, который ранее открыто призывал к уголовному преследованию Сороса и его соратников. Газета напоминает, что накануне глава государства вновь обвинил миллиардера в поддержке "радикальных протестов" и заявил, что он "должен оказаться за решеткой".
В Open Society Foundations* при этом обвинения называют "политически мотивированными атаками на гражданское общество", утверждая, что деятельность фонда якобы "направлена исключительно на укрепление демократии и защиту конституционных свобод".
* Признан нежелательным в России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Неожиданный подарок: Трамп объявил охоту на главного личного врага Путина
15 сентября, 08:00
 
В миреСШАРоссияКалифорнияДжордж СоросДональд ТрампНью-Йорк (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала