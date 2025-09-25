https://ria.ru/20250925/medvedev-2044275956.html

Медведев ответил на угрозы Зеленского

Медведев ответил на угрозы Зеленского - РИА Новости, 25.09.2025

Медведев ответил на угрозы Зеленского

Россия может применить такое оружие, при котором бомбоубежище не поможет, об этом нужно помнить, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T13:25:00+03:00

2025-09-25T13:25:00+03:00

2025-09-25T17:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

дмитрий медведев

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия может применить такое оружие, при котором бомбоубежище не поможет, об этом нужно помнить, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на угрозы Владимира Зеленского."Киевский нарик заявил, что в Кремле должны знать, где находится бомбоубежище, чтобы спрятаться, когда он применит дальнобойное американское оружие. Уроду нужно знать другое: Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить", — написал Медведев в своем канале в MAX.Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес российских официальных лиц, посоветовав им убедиться, что они знают о местонахождении бомбоубежищ. "Они должны знать, где расположены бомбоубежища. <...> Если они не остановят войну, они им понадобятся", — заявил Зеленский в интервью порталу Axios, имея в виду официальных лиц, работающих в Кремле.

https://ria.ru/20250222/medvedev-2000991799.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, дмитрий медведев, владимир зеленский