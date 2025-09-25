Рейтинг@Mail.ru
Медведев ответил на угрозы Зеленского - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 25.09.2025 (обновлено: 17:09 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/medvedev-2044275956.html
Медведев ответил на угрозы Зеленского
Медведев ответил на угрозы Зеленского - РИА Новости, 25.09.2025
Медведев ответил на угрозы Зеленского
Россия может применить такое оружие, при котором бомбоубежище не поможет, об этом нужно помнить, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T13:25:00+03:00
2025-09-25T17:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дмитрий медведев
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия может применить такое оружие, при котором бомбоубежище не поможет, об этом нужно помнить, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на угрозы Владимира Зеленского.&quot;Киевский нарик заявил, что в Кремле должны знать, где находится бомбоубежище, чтобы спрятаться, когда он применит дальнобойное американское оружие. Уроду нужно знать другое: Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить&quot;, — написал Медведев в своем канале в MAX.Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес российских официальных лиц, посоветовав им убедиться, что они знают о местонахождении бомбоубежищ. "Они должны знать, где расположены бомбоубежища. &lt;...&gt; Если они не остановят войну, они им понадобятся", — заявил Зеленский в интервью порталу Axios, имея в виду официальных лиц, работающих в Кремле.
https://ria.ru/20250222/medvedev-2000991799.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, дмитрий медведев, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский
Медведев ответил на угрозы Зеленского

Медведев предупредил Зеленского об оружии РФ, от которого не спасет бомбоубежище

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия может применить такое оружие, при котором бомбоубежище не поможет, об этом нужно помнить, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на угрозы Владимира Зеленского.
«

"Киевский нарик заявил, что в Кремле должны знать, где находится бомбоубежище, чтобы спрятаться, когда он применит дальнобойное американское оружие. Уроду нужно знать другое: Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить", — написал Медведев в своем канале в MAX.

Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес российских официальных лиц, посоветовав им убедиться, что они знают о местонахождении бомбоубежищ. "Они должны знать, где расположены бомбоубежища. <...> Если они не остановят войну, они им понадобятся", — заявил Зеленский в интервью порталу Axios, имея в виду официальных лиц, работающих в Кремле.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Медведев посоветовал Вашингтону проверять туалеты после визита Зеленского
22 февраля, 14:11
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДмитрий МедведевВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала