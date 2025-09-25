https://ria.ru/20250925/medved-2044184016.html
Прокуратура проверит школу на Камчатке после смертельного нападения медведя
Прокуратура проверит школу на Камчатке после смертельного нападения медведя - РИА Новости, 25.09.2025
Прокуратура проверит школу на Камчатке после смертельного нападения медведя
Надзорные органы начали проверку после трагического инцидента с нападением медведя на женщину на территории школы в Петропавловске-Камчатском, сообщает... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T06:24:00+03:00
2025-09-25T06:24:00+03:00
2025-09-25T07:52:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044189171_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dc99e5151296ebc3691e151481d200bc.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 сен – РИА Новости. Надзорные органы начали проверку после трагического инцидента с нападением медведя на женщину на территории школы в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края. "Надзорное ведомство проконтролирует установление обстоятельств происшествия, даст оценку безопасному нахождению школьников на территории образовательного учреждения, а также причинам и условиям, способствующим проникновению дикого животного на территорию школы", — отметили в ведомстве. Проверка будет комплексной. Как уточнили в прокуратуре, камчатская межрайонная прокуратура проверит работу муниципалитета на предмет исполнения полномочий в сфере своевременной организации профилактических мероприятий по защите населения от диких зверей. Поводом для прокурорской проверки стало ЧП, произошедшее утром в четверг. На территории средней школы № 3 имени А.С. Пушкина медведь напал на 84-летнюю женщину. Пострадавшая с серьезными травмами была госпитализирована, но позднее скончалась. Хищник был ликвидирован на месте охотником.
https://ria.ru/20250918/medved-2042698654.html
https://ria.ru/20250718/kamchatka-2029829772.html
петропавловск-камчатский
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044189171_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b891acd07eb281a4c4484d80ca92f873.jpg
Медведь в Петропавловске-Камчатском
Медведь напал на женщину у школы в Петропавловске-Камчатском, пострадавшая с серьезными травмами госпитализирована, животное ликвидировано, сообщил РИА Новости в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края. Как уточнили агентству на городской станции скорой помощи, у пострадавшей диагностированы скальпированные раны и повреждена кисть. Ранее в тот же день хищник напал на мужчину на улице Озерной. Как видно на кадрах в соцсетях (на видео сверху), медведь попытался атаковать мужчину на парковке, но тот успел запрыгнуть в машину.
2025-09-25T06:24
true
PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Прокуратура проверит школу на Камчатке после смертельного нападения медведя
На Камчатке началась проверка после нападения медведя на женщину возле школы
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 сен – РИА Новости. Надзорные органы начали проверку после трагического инцидента с нападением медведя на женщину на территории школы в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края.
"Надзорное ведомство проконтролирует установление обстоятельств происшествия, даст оценку безопасному нахождению школьников на территории образовательного учреждения, а также причинам и условиям, способствующим проникновению дикого животного на территорию школы", — отметили в ведомстве.
Проверка будет комплексной. Как уточнили в прокуратуре, камчатская межрайонная прокуратура проверит работу муниципалитета на предмет исполнения полномочий в сфере своевременной организации профилактических мероприятий по защите населения от диких зверей.
Поводом для прокурорской проверки стало ЧП, произошедшее утром в четверг. На территории средней школы № 3 имени А.С. Пушкина медведь напал на 84-летнюю женщину. Пострадавшая с серьезными травмами была госпитализирована, но позднее скончалась. Хищник был ликвидирован на месте охотником.