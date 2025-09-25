https://ria.ru/20250925/medved-2044184016.html

Прокуратура проверит школу на Камчатке после смертельного нападения медведя

Прокуратура проверит школу на Камчатке после смертельного нападения медведя

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 сен – РИА Новости. Надзорные органы начали проверку после трагического инцидента с нападением медведя на женщину на территории школы в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края. "Надзорное ведомство проконтролирует установление обстоятельств происшествия, даст оценку безопасному нахождению школьников на территории образовательного учреждения, а также причинам и условиям, способствующим проникновению дикого животного на территорию школы", — отметили в ведомстве. Проверка будет комплексной. Как уточнили в прокуратуре, камчатская межрайонная прокуратура проверит работу муниципалитета на предмет исполнения полномочий в сфере своевременной организации профилактических мероприятий по защите населения от диких зверей. Поводом для прокурорской проверки стало ЧП, произошедшее утром в четверг. На территории средней школы № 3 имени А.С. Пушкина медведь напал на 84-летнюю женщину. Пострадавшая с серьезными травмами была госпитализирована, но позднее скончалась. Хищник был ликвидирован на месте охотником.

