Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проверит школу на Камчатке после смертельного нападения медведя - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:24 25.09.2025 (обновлено: 07:52 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/medved-2044184016.html
Прокуратура проверит школу на Камчатке после смертельного нападения медведя
Прокуратура проверит школу на Камчатке после смертельного нападения медведя - РИА Новости, 25.09.2025
Прокуратура проверит школу на Камчатке после смертельного нападения медведя
Надзорные органы начали проверку после трагического инцидента с нападением медведя на женщину на территории школы в Петропавловске-Камчатском, сообщает... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T06:24:00+03:00
2025-09-25T07:52:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044189171_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dc99e5151296ebc3691e151481d200bc.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 сен – РИА Новости. Надзорные органы начали проверку после трагического инцидента с нападением медведя на женщину на территории школы в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края. "Надзорное ведомство проконтролирует установление обстоятельств происшествия, даст оценку безопасному нахождению школьников на территории образовательного учреждения, а также причинам и условиям, способствующим проникновению дикого животного на территорию школы", — отметили в ведомстве. Проверка будет комплексной. Как уточнили в прокуратуре, камчатская межрайонная прокуратура проверит работу муниципалитета на предмет исполнения полномочий в сфере своевременной организации профилактических мероприятий по защите населения от диких зверей. Поводом для прокурорской проверки стало ЧП, произошедшее утром в четверг. На территории средней школы № 3 имени А.С. Пушкина медведь напал на 84-летнюю женщину. Пострадавшая с серьезными травмами была госпитализирована, но позднее скончалась. Хищник был ликвидирован на месте охотником.
https://ria.ru/20250918/medved-2042698654.html
https://ria.ru/20250718/kamchatka-2029829772.html
петропавловск-камчатский
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Медведь в Петропавловске-Камчатском
Медведь напал на женщину у школы в Петропавловске-Камчатском, пострадавшая с серьезными травмами госпитализирована, животное ликвидировано, сообщил РИА Новости в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края. Как уточнили агентству на городской станции скорой помощи, у пострадавшей диагностированы скальпированные раны и повреждена кисть. Ранее в тот же день хищник напал на мужчину на улице Озерной. Как видно на кадрах в соцсетях (на видео сверху), медведь попытался атаковать мужчину на парковке, но тот успел запрыгнуть в машину.
2025-09-25T06:24
true
PT1M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044189171_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b891acd07eb281a4c4484d80ca92f873.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Прокуратура проверит школу на Камчатке после смертельного нападения медведя

На Камчатке началась проверка после нападения медведя на женщину возле школы

Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 сен – РИА Новости. Надзорные органы начали проверку после трагического инцидента с нападением медведя на женщину на территории школы в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края.
"Надзорное ведомство проконтролирует установление обстоятельств происшествия, даст оценку безопасному нахождению школьников на территории образовательного учреждения, а также причинам и условиям, способствующим проникновению дикого животного на территорию школы", — отметили в ведомстве.
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
В Иркутской области медведь напугал детей, шедших в школу
18 сентября, 14:13
Проверка будет комплексной. Как уточнили в прокуратуре, камчатская межрайонная прокуратура проверит работу муниципалитета на предмет исполнения полномочий в сфере своевременной организации профилактических мероприятий по защите населения от диких зверей.
Поводом для прокурорской проверки стало ЧП, произошедшее утром в четверг. На территории средней школы № 3 имени А.С. Пушкина медведь напал на 84-летнюю женщину. Пострадавшая с серьезными травмами была госпитализирована, но позднее скончалась. Хищник был ликвидирован на месте охотником.
Место происшествия на Камчатке, где на 43-летнюю жительницу Саратова напал медведь - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Медведь на Камчатке напал на спящую туристку
18 июля, 01:59
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчатский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала