В Петропавловске-Камчатском медведь напал на женщину
01:39 25.09.2025
В Петропавловске-Камчатском медведь напал на женщину
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 сен – РИА Новости. Медведь атаковал женщину утром в четверг на территории школы в Петропавловске-Камчатском, пострадавшая с серьезными травмами госпитализирована, животное ликвидировано, сообщил РИА Новости Всеволод Воропанов, главный государственный инспектор министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края. "О травмировании женщины информация поступила через службу 112 примерно в 8-45, на территории 3-й школы на ул. Зеленая роща 24. Ранее на поиски медведя выдвинулась группа оперативного реагирования на выходы диких животных Петропавловска-Камчатского. Медведя ликвидировали тотчас после нападения. Женщину увезли по скорой, жива", — сообщил инспектор. Как уточнили РИА Новости на городской станции скорой помощи, у пострадавшей диагностированы скальпированные раны и повреждена кисть. "Женщина гуляла утром возле школы, когда на нее напал медведь", — добавили в минздраве региона. Помощь медиков потребовалась и ученику шестого класса этой же школы. По информации ведомства, увидев хищника, мальчик побежал, упал и получил ссадины, ему была оказана медицинская помощь. Ранее в тот же день хищник напал на мужчину на улице Озерной. Как видно на видео в соцсетях, медведь попытался атаковать мужчину на парковке, но тот успел запрыгнуть в машину. Зверь набросился на автомобиль, пытаясь достать человека, но затем отвлекся на другую машину и скрылся.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 сен – РИА Новости. Медведь атаковал женщину утром в четверг на территории школы в Петропавловске-Камчатском, пострадавшая с серьезными травмами госпитализирована, животное ликвидировано, сообщил РИА Новости Всеволод Воропанов, главный государственный инспектор министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края.
"О травмировании женщины информация поступила через службу 112 примерно в 8-45, на территории 3-й школы на ул. Зеленая роща 24. Ранее на поиски медведя выдвинулась группа оперативного реагирования на выходы диких животных Петропавловска-Камчатского. Медведя ликвидировали тотчас после нападения. Женщину увезли по скорой, жива", — сообщил инспектор.
Как уточнили РИА Новости на городской станции скорой помощи, у пострадавшей диагностированы скальпированные раны и повреждена кисть.
"Женщина гуляла утром возле школы, когда на нее напал медведь", — добавили в минздраве региона.
Помощь медиков потребовалась и ученику шестого класса этой же школы. По информации ведомства, увидев хищника, мальчик побежал, упал и получил ссадины, ему была оказана медицинская помощь.
Ранее в тот же день хищник напал на мужчину на улице Озерной. Как видно на видео в соцсетях, медведь попытался атаковать мужчину на парковке, но тот успел запрыгнуть в машину. Зверь набросился на автомобиль, пытаясь достать человека, но затем отвлекся на другую машину и скрылся.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
