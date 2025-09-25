Нижегородские депутаты учредили медаль "За поддержку СВО"
В Нижнем Новгороде учредили медаль За поддержку специальной военной операции
Медаль "За поддержку СВО" (Нижегородская область)
© Законодательное собрание Нижегородской области
Медаль "За поддержку СВО" (Нижегородская область)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области учредили новую региональную награду – медаль "За поддержку специальной военной операции", передает корреспондент РИА Новости.
Ежегодно этой наградой планируется поощрять до 500 нижегородцев, которые оказывают всестороннюю помощь участникам специальной военной операции и активно содействуют восстановлению мирной жизни в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Как подчеркнул председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, это позволит отметить деятельность волонтеров и активистов. Он рассказал, что жители региона с начала СВО помогают армии: шьют обмундирование, собирают гуманитарную помощь, отправляют технику, восстанавливают разрушенные города и инфраструктуру.
"Каждый, кто вносит свой вклад в наше общее дело, заслуживает того, чтобы его труд был отмечен высокой наградой. Эта медаль – знак нашего уважения и признательности", – отметил Люлин.
Председатель комитета по вопросам государственной власти региона Владимир Паков назвал учреждение новой награды важным шагом в развитии системы поощрений в Нижегородской области. "Теперь у нас есть официальный способ выразить благодарность тем, кто своими действиями приближает нашу общую победу", - сказал Паков.
Положение об учреждении медали "За поддержку СВО" было принято в четверг на заседании регионального парламента единогласно в двух чтениях.