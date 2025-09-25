Рейтинг@Mail.ru
Нижегородские депутаты учредили медаль "За поддержку СВО" - РИА Новости, 25.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 25.09.2025
Нижегородские депутаты учредили медаль "За поддержку СВО"
Нижегородские депутаты учредили медаль "За поддержку СВО" - РИА Новости, 25.09.2025
Нижегородские депутаты учредили медаль "За поддержку СВО"
Депутаты законодательного собрания Нижегородской области учредили новую региональную награду – медаль "За поддержку специальной военной операции", передает... РИА Новости, 25.09.2025
специальная военная операция на украине
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
россия
общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области учредили новую региональную награду – медаль "За поддержку специальной военной операции", передает корреспондент РИА Новости. Ежегодно этой наградой планируется поощрять до 500 нижегородцев, которые оказывают всестороннюю помощь участникам специальной военной операции и активно содействуют восстановлению мирной жизни в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Как подчеркнул председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, это позволит отметить деятельность волонтеров и активистов. Он рассказал, что жители региона с начала СВО помогают армии: шьют обмундирование, собирают гуманитарную помощь, отправляют технику, восстанавливают разрушенные города и инфраструктуру. "Каждый, кто вносит свой вклад в наше общее дело, заслуживает того, чтобы его труд был отмечен высокой наградой. Эта медаль – знак нашего уважения и признательности", – отметил Люлин. Председатель комитета по вопросам государственной власти региона Владимир Паков назвал учреждение новой награды важным шагом в развитии системы поощрений в Нижегородской области. "Теперь у нас есть официальный способ выразить благодарность тем, кто своими действиями приближает нашу общую победу", - сказал Паков. Положение об учреждении медали "За поддержку СВО" было принято в четверг на заседании регионального парламента единогласно в двух чтениях.
нижегородская область
россия
Нижегородские депутаты учредили медаль "За поддержку СВО"

В Нижнем Новгороде учредили медаль За поддержку специальной военной операции

Медаль "За поддержку СВО" (Нижегородская область)
Медаль За поддержку СВО (Нижегородская область) - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Законодательное собрание Нижегородской области
Медаль "За поддержку СВО" (Нижегородская область)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области учредили новую региональную награду – медаль "За поддержку специальной военной операции", передает корреспондент РИА Новости.
Ежегодно этой наградой планируется поощрять до 500 нижегородцев, которые оказывают всестороннюю помощь участникам специальной военной операции и активно содействуют восстановлению мирной жизни в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Как подчеркнул председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, это позволит отметить деятельность волонтеров и активистов. Он рассказал, что жители региона с начала СВО помогают армии: шьют обмундирование, собирают гуманитарную помощь, отправляют технику, восстанавливают разрушенные города и инфраструктуру.
"Каждый, кто вносит свой вклад в наше общее дело, заслуживает того, чтобы его труд был отмечен высокой наградой. Эта медаль – знак нашего уважения и признательности", – отметил Люлин.
Председатель комитета по вопросам государственной власти региона Владимир Паков назвал учреждение новой награды важным шагом в развитии системы поощрений в Нижегородской области. "Теперь у нас есть официальный способ выразить благодарность тем, кто своими действиями приближает нашу общую победу", - сказал Паков.
Положение об учреждении медали "За поддержку СВО" было принято в четверг на заседании регионального парламента единогласно в двух чтениях.
Специальная военная операция на Украине
 
 
