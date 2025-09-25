https://ria.ru/20250925/medal-2044331520.html

Нижегородские депутаты учредили медаль "За поддержку СВО"

Нижегородские депутаты учредили медаль "За поддержку СВО" - РИА Новости, 25.09.2025

Нижегородские депутаты учредили медаль "За поддержку СВО"

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области учредили новую региональную награду – медаль "За поддержку специальной военной операции", передает... РИА Новости, 25.09.2025

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области учредили новую региональную награду – медаль "За поддержку специальной военной операции", передает корреспондент РИА Новости. Ежегодно этой наградой планируется поощрять до 500 нижегородцев, которые оказывают всестороннюю помощь участникам специальной военной операции и активно содействуют восстановлению мирной жизни в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Как подчеркнул председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, это позволит отметить деятельность волонтеров и активистов. Он рассказал, что жители региона с начала СВО помогают армии: шьют обмундирование, собирают гуманитарную помощь, отправляют технику, восстанавливают разрушенные города и инфраструктуру. "Каждый, кто вносит свой вклад в наше общее дело, заслуживает того, чтобы его труд был отмечен высокой наградой. Эта медаль – знак нашего уважения и признательности", – отметил Люлин. Председатель комитета по вопросам государственной власти региона Владимир Паков назвал учреждение новой награды важным шагом в развитии системы поощрений в Нижегородской области. "Теперь у нас есть официальный способ выразить благодарность тем, кто своими действиями приближает нашу общую победу", - сказал Паков. Положение об учреждении медали "За поддержку СВО" было принято в четверг на заседании регионального парламента единогласно в двух чтениях.

