Обвиняемые в поджоге здания ФСБ в Магадане прожгли краску машины

Двое мужчин, обвиняемые в распылении химиката через забор объекта погрануправления ФСБ в Магадане, прожгли краску одной машины до металла
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Двое мужчин, обвиняемые в распылении химиката через забор объекта погрануправления ФСБ в Магадане, прожгли краску одной машины до металла и использовали металлическую "звездочку", следует из кадров, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В сентябре УФСБ по Магаданской области сообщило, что против двоих жителей Магадана, подозреваемых в браконьерстве, возбуждено дело о приготовлении к теракту. По данным управления, обвиняемые распылили через забор объекта погрануправления ФСБ химическое вещество, причинив ущерб. Потом они изготовили три емкости с зажигательными смесями для поджога объектов погрануправления, но их задержали. Обвиняемые в присутствии адвокатов дали признательные показания, заявили в УФСБ.
Как видно на кадрах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, химическое вещество прожгло краску автомобиля до металла. На другой машине лежит "звездочка" из заточенных металлических спиц размером в половину шариковой ручки.
УФСБ по Магаданской области в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости, впоследствии попросило управление Минюста по Приморскому краю проверить адвоката из Владивостока Максима Сикача на предмет соблюдения закона об адвокатской деятельности и профессиональной этике после заявлений, что его клиента якобы под пытками заставили признаться в подготовке теракта на Колыме.
22 сентября, 13:56