Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемые в поджоге здания ФСБ в Магадане прожгли краску машины - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 25.09.2025 (обновлено: 16:48 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/magadan-2044337869.html
Обвиняемые в поджоге здания ФСБ в Магадане прожгли краску машины
Обвиняемые в поджоге здания ФСБ в Магадане прожгли краску машины - РИА Новости, 25.09.2025
Обвиняемые в поджоге здания ФСБ в Магадане прожгли краску машины
Двое мужчин, обвиняемые в распылении химиката через забор объекта погрануправления ФСБ в Магадане, прожгли краску одной машины до металла и использовали... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T16:38:00+03:00
2025-09-25T16:48:00+03:00
происшествия
магаданская область
магадан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044341654_0:405:458:663_1920x0_80_0_0_d10372ca3979a6eb60fec4596bd6c1cf.jpg
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Двое мужчин, обвиняемые в распылении химиката через забор объекта погрануправления ФСБ в Магадане, прожгли краску одной машины до металла и использовали металлическую "звездочку", следует из кадров, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В сентябре УФСБ по Магаданской области сообщило, что против двоих жителей Магадана, подозреваемых в браконьерстве, возбуждено дело о приготовлении к теракту. По данным управления, обвиняемые распылили через забор объекта погрануправления ФСБ химическое вещество, причинив ущерб. Потом они изготовили три емкости с зажигательными смесями для поджога объектов погрануправления, но их задержали. Обвиняемые в присутствии адвокатов дали признательные показания, заявили в УФСБ. Как видно на кадрах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, химическое вещество прожгло краску автомобиля до металла. На другой машине лежит "звездочка" из заточенных металлических спиц размером в половину шариковой ручки. УФСБ по Магаданской области в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости, впоследствии попросило управление Минюста по Приморскому краю проверить адвоката из Владивостока Максима Сикача на предмет соблюдения закона об адвокатской деятельности и профессиональной этике после заявлений, что его клиента якобы под пытками заставили признаться в подготовке теракта на Колыме.
https://ria.ru/20250922/video-2043518902.html
магаданская область
магадан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044341654_0:362:458:706_1920x0_80_0_0_007fe9809484151514ed3650f267a9fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, магаданская область, магадан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Магаданская область, Магадан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Обвиняемые в поджоге здания ФСБ в Магадане прожгли краску машины

Пытавшиеся поджечь здание ФСБ в Магадане использовали металлическую звездочку

Двое мужчин, обвиняемые в распылении химиката через забор объекта погрануправления ФСБ в Магадане, прожгли краску одной машины до металла
Двое мужчин, обвиняемые в распылении химиката через забор объекта погрануправления ФСБ в Магадане, прожгли краску одной машины до металла - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Двое мужчин, обвиняемые в распылении химиката через забор объекта погрануправления ФСБ в Магадане, прожгли краску одной машины до металла и использовали металлическую "звездочку", следует из кадров, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В сентябре УФСБ по Магаданской области сообщило, что против двоих жителей Магадана, подозреваемых в браконьерстве, возбуждено дело о приготовлении к теракту. По данным управления, обвиняемые распылили через забор объекта погрануправления ФСБ химическое вещество, причинив ущерб. Потом они изготовили три емкости с зажигательными смесями для поджога объектов погрануправления, но их задержали. Обвиняемые в присутствии адвокатов дали признательные показания, заявили в УФСБ.
Двое мужчин, обвиняемые в распылении химиката через забор объекта погрануправления ФСБ в Магадане, использовали металлическую "звездочку"
Двое мужчин, обвиняемые в распылении химиката через забор объекта погрануправления ФСБ в Магадане, использовали металлическую звездочку - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Двое мужчин, обвиняемые в распылении химиката через забор объекта погрануправления ФСБ в Магадане, использовали металлическую "звездочку"
Как видно на кадрах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, химическое вещество прожгло краску автомобиля до металла. На другой машине лежит "звездочка" из заточенных металлических спиц размером в половину шариковой ручки.
УФСБ по Магаданской области в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости, впоследствии попросило управление Минюста по Приморскому краю проверить адвоката из Владивостока Максима Сикача на предмет соблюдения закона об адвокатской деятельности и профессиональной этике после заявлений, что его клиента якобы под пытками заставили признаться в подготовке теракта на Колыме.
Задержание лиц, причастных к незаконному обороту оружия в 32 регионах России - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
ФСБ опубликовала видео задержания подпольных оружейников
22 сентября, 13:56
 
ПроисшествияМагаданская областьМагаданФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала