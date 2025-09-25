https://ria.ru/20250925/madagaskar-2044319166.html

На Мадагаскаре силовики применили резиновые пули для разгона протестующих

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Силовики на Мадагаскаре применили резиновые пули и газовые гранаты для разгона готовящегося протеста в столице Антананариву против отключений воды и электричества, передает агентство Франс Пресс. Отмечается, что местные власти запретили проведение акции протеста в столице страны накануне. "Силы правопорядка, развернутые в большом количестве в столице Мадагаскара, с помощью гранат со слезоточивым газом и выстрелов резиновыми пулями разогнали в четверг утром группы манифестантов, которые намеревались протестовать против регулярных отключений воды и электричества", - пишет агентство. Группами из сотен людей протестующие попытались прорвать заграждения правоохранителей, чтобы собраться в назначенном месте в одном из кварталов в центре города. В ответ правоохранители применили газовые гранаты. При этом члены спецподразделения жандармерии передвигались на внедорожниках, стреляя по протестующим резиновыми пулями. Были задержаны как минимум три человека.

