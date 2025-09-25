https://ria.ru/20250925/madagaskar-2044319166.html
На Мадагаскаре силовики применили резиновые пули для разгона протестующих
На Мадагаскаре силовики применили резиновые пули для разгона протестующих - РИА Новости, 25.09.2025
На Мадагаскаре силовики применили резиновые пули для разгона протестующих
Силовики на Мадагаскаре применили резиновые пули и газовые гранаты для разгона готовящегося протеста в столице Антананариву против отключений воды и... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T15:50:00+03:00
2025-09-25T15:50:00+03:00
2025-09-25T16:26:00+03:00
в мире
мадагаскар
антананариву (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044318557_0:62:1000:625_1920x0_80_0_0_d4206d7a949ea8d64f723cd8d3b7fd48.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Силовики на Мадагаскаре применили резиновые пули и газовые гранаты для разгона готовящегося протеста в столице Антананариву против отключений воды и электричества, передает агентство Франс Пресс. Отмечается, что местные власти запретили проведение акции протеста в столице страны накануне. "Силы правопорядка, развернутые в большом количестве в столице Мадагаскара, с помощью гранат со слезоточивым газом и выстрелов резиновыми пулями разогнали в четверг утром группы манифестантов, которые намеревались протестовать против регулярных отключений воды и электричества", - пишет агентство. Группами из сотен людей протестующие попытались прорвать заграждения правоохранителей, чтобы собраться в назначенном месте в одном из кварталов в центре города. В ответ правоохранители применили газовые гранаты. При этом члены спецподразделения жандармерии передвигались на внедорожниках, стреляя по протестующим резиновыми пулями. Были задержаны как минимум три человека.
https://ria.ru/20250924/moldavija-2043891458.html
мадагаскар
антананариву (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044318557_21:0:985:723_1920x0_80_0_0_05fa7da97f40b73e524fc6a041a86969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мадагаскар, антананариву (город)
В мире, Мадагаскар, Антананариву (город)
На Мадагаскаре силовики применили резиновые пули для разгона протестующих
AFP: на Мадагаскаре разогнали протест резиновыми пулями и газовыми гранатами