На Мадагаскаре силовики применили резиновые пули для разгона протестующих
15:50 25.09.2025 (обновлено: 16:26 25.09.2025)
На Мадагаскаре силовики применили резиновые пули для разгона протестующих
На Мадагаскаре силовики применили резиновые пули для разгона протестующих
в мире
мадагаскар
антананариву (город)
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Силовики на Мадагаскаре применили резиновые пули и газовые гранаты для разгона готовящегося протеста в столице Антананариву против отключений воды и электричества, передает агентство Франс Пресс. Отмечается, что местные власти запретили проведение акции протеста в столице страны накануне. "Силы правопорядка, развернутые в большом количестве в столице Мадагаскара, с помощью гранат со слезоточивым газом и выстрелов резиновыми пулями разогнали в четверг утром группы манифестантов, которые намеревались протестовать против регулярных отключений воды и электричества", - пишет агентство. Группами из сотен людей протестующие попытались прорвать заграждения правоохранителей, чтобы собраться в назначенном месте в одном из кварталов в центре города. В ответ правоохранители применили газовые гранаты. При этом члены спецподразделения жандармерии передвигались на внедорожниках, стреляя по протестующим резиновыми пулями. Были задержаны как минимум три человека.
мадагаскар
антананариву (город)
На Мадагаскаре силовики применили резиновые пули для разгона протестующих

AFP: на Мадагаскаре разогнали протест резиновыми пулями и газовыми гранатами

© Фото : соцсетиАкция протеста на Мадагаскаре
Акция протеста на Мадагаскаре - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Фото : соцсети
Акция протеста на Мадагаскаре
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Силовики на Мадагаскаре применили резиновые пули и газовые гранаты для разгона готовящегося протеста в столице Антананариву против отключений воды и электричества, передает агентство Франс Пресс.
Отмечается, что местные власти запретили проведение акции протеста в столице страны накануне.
"Силы правопорядка, развернутые в большом количестве в столице Мадагаскара, с помощью гранат со слезоточивым газом и выстрелов резиновыми пулями разогнали в четверг утром группы манифестантов, которые намеревались протестовать против регулярных отключений воды и электричества", - пишет агентство.
Группами из сотен людей протестующие попытались прорвать заграждения правоохранителей, чтобы собраться в назначенном месте в одном из кварталов в центре города. В ответ правоохранители применили газовые гранаты. При этом члены спецподразделения жандармерии передвигались на внедорожниках, стреляя по протестующим резиновыми пулями.
Были задержаны как минимум три человека.
